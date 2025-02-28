Торт Щастя без випічки — всього 5 хвилин і готово

Торт "Щастя". Фото: gospodynka.com.ua

Мінімум зусиль — максимум задоволення! Цей торт "Щастя" без випічки готується всього за 5 хвилин, а результат вас приємно здивує. Ніжний, легкий і дуже смачний десерт до чаю!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

банани — 3 шт.;

печиво — 200 г;

желатин — 10 г + 50 мл води;

сметана — 300 г;

згущене молоко — 1 банка;

шоколад — 30 г.

Спосіб приготування

Банани нарізати кружечками, печиво поламати руками на дрібні шматочки. Желатин залити водою, залишити набухати, потім розтопити на водяній бані або в мікрохвильовці.

Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці змішати сметану зі згущеним молоком, влити розтоплений желатин і добре перемішати. Додати печиво та банани, ще раз ретельно перемішати.

Банани та печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 18 см застелити харчовою плівкою, викласти всю масу, розрівняти, накрити плівкою та відправити в холодильник на 5-6 годин.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею посипати тертим шоколадом. Подавати охолодженим.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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