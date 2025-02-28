Торт Щастя без випічки — всього 5 хвилин і готово

Торт "Щастя" без випічки — лише 5 хвилин роботи
Мінімум зусиль — максимум задоволення! Цей торт "Щастя" без випічки готується всього за 5 хвилин, а результат вас приємно здивує. Ніжний, легкий і дуже смачний десерт до чаю!
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- банани — 3 шт.;
- печиво — 200 г;
- желатин — 10 г + 50 мл води;
- сметана — 300 г;
- згущене молоко — 1 банка;
- шоколад — 30 г.
Спосіб приготування
Банани нарізати кружечками, печиво поламати руками на дрібні шматочки. Желатин залити водою, залишити набухати, потім розтопити на водяній бані або в мікрохвильовці.
У мисці змішати сметану зі згущеним молоком, влити розтоплений желатин і добре перемішати. Додати печиво та банани, ще раз ретельно перемішати.
Форму діаметром 18 см застелити харчовою плівкою, викласти всю масу, розрівняти, накрити плівкою та відправити в холодильник на 5-6 годин.
Перед подачею посипати тертим шоколадом. Подавати охолодженим.
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