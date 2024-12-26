Торт "София" за 20 минут – простой рецепт, который удивит каждого

Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Если вы ищете простой и вкусный десерт, который можно приготовить за 20 минут, попробуйте торт "София". Этот торт настолько вкусен, что вы не остановитесь на одном кусочке. Узнайте, как легко создать этот отличный торт, который станет изюминкой любого стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 180 г;

соль щепотка;

кефир — 250 мл;

масла — 50 мл;

мука — 200 г;

какао — 40 г;

сода — 1 ч. л.

Для начинки:

клубника замороженная или вишня — 300 г;

сахар — 50 г.

Для крема:

сметана — 20% 1 л;

сахар — 130 г;

ванильный сахар — 1 ст. л.;

загуститель сметаны — количество смотрите на упаковке;

шоколад расплавленный для украшения.

Способ приготовления

Взбить яйца венчиком со щепоткой соли и сахаром. Влить растительное масло, кефир, перемешать. Просеять муку, какао и соду, замесить венчиком до однородности.

Шоколадный корж. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 21 см застелить пергаментом, смазать маслом и вылить все тесто. Отправьте в духовку при температуре 180 ºС на 30-35 минут. Затем охладить бисквит, срезать верхушку, превратить ее в крошку для украшения и разрезать на равных 3 коржа.

Замороженные ягоды. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки смешать ягоды с сахаром и оставить, чтобы сок дали на 10 минут.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить в миске миксером сметану с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавить загуститель и взбить до однородности.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

На корж выложить ягоды вместе с соком и поверх крема. Так сложить все лепешки. Полить верх торта растопленным шоколадом и посыпать бока крошкой.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов.

Торт без выпечки — всего три составляющие и много шоколадного крема.

Также рекомендуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть каждый день.

Еще мы писали о десертах на праздничный стол в год Змеи 2025, чтобы привлечь богатство.

Также мы рассказывали о гениальном десерте без выпечки через 8 минут — без яиц и муки.

Обратите внимание на готовящийся без грамма муки бюджетный рецепт шоколадного торта — только из четырех ингредиентов.