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Торт "София" за 20 мин. — вы не остановитесь на одном кусочке

26 декабря 2024 03:16
Марина Евтягина - Редактор
Торт "София" за 20 минут – простой рецепт, который удивит каждого
Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Если вы ищете простой и вкусный десерт, который можно приготовить за 20 минут, попробуйте торт "София". Этот торт настолько вкусен, что вы не остановитесь на одном кусочке. Узнайте, как легко создать этот отличный торт, который станет изюминкой любого стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 180 г;
  • соль щепотка;
  • кефир — 250 мл;
  • масла — 50 мл;
  • мука — 200 г;
  • какао — 40 г;
  • сода — 1 ч. л.

Для начинки:

  • клубника замороженная или вишня — 300 г;
  • сахар — 50 г.

Для крема:

  • сметана — 20% 1 л;
  • сахар — 130 г;
  • ванильный сахар — 1 ст. л.;
  • загуститель сметаны — количество смотрите на упаковке;
  • шоколад расплавленный для украшения.

Способ приготовления

Взбить яйца венчиком со щепоткой соли и сахаром. Влить растительное масло, кефир, перемешать. Просеять муку, какао и соду, замесить венчиком до однородности.

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Шоколадный корж. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 21 см застелить пергаментом, смазать маслом и вылить все тесто. Отправьте в духовку при температуре 180 ºС на 30-35 минут. Затем охладить бисквит, срезать верхушку, превратить ее в крошку для украшения и разрезать на равных 3 коржа.

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Замороженные ягоды. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки смешать ягоды с сахаром и оставить, чтобы сок дали на 10 минут.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить в миске миксером сметану с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавить загуститель и взбить до однородности.

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Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

На корж выложить ягоды вместе с соком и поверх крема. Так сложить все лепешки. Полить верх торта растопленным шоколадом и посыпать бока крошкой.

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Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

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