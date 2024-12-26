Торт "Софія" за 20 хвилин — простий рецепт, що здивує кожного

Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо шукаєте простий і смачний десерт, який можна приготувати за 20 хвилин, спробуйте торт "Софія". Цей торт настільки смачний, що ви не зупинитесь на одному шматочку. Дізнайтесь, як легко створити цей чудовий торт, який стане родзинкою будь-якого столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 180 г;

сіль щіпка;

кефір — 250 мл;

олії — 50 мл.;

борошно — 200 г;

какао — 40 г;

сода — 1 ч. л.

Для начинки:

полуниця заморожена або вишня — 300 г;

цукор — 50 г.

Для крема:

сметана — 20% 1 л.;

цукор — 130 г;

ванільний цукор — 1 ст. л.;

загущувач сметани — кількість дивіться на упаковці;

шоколад розтоплений для прикраси.

Спосіб приготування

Збити яйця вінчиком з щіпкою солі та цукром. Влити олію, кефір, перемішати. Просіяти борошно, какао і соду, замісити вінчиком до однорідності.

Шоколадний корж. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 21 см. застелити пергаментом, змастити олією і вилити усе тісто. Відправити у духовку при температурі 180 ºС на 30-35 хвилин. Потім охолодити бісквіт, зрізати верхівку, перетворити її на крихту для прикрашання і розрізати на рівних 3 коржі.

Заморожені ягоди. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки змішати ягоди з цукром і залишити, щоб дали сік на 10 хвилин.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема збити у мисці міксером сметану з цукром і ванільним цукром до пишності. Додати загущувач і збити до однорідності.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

На корж викласти ягоди разом з соком і поверх крем. Так скласти усі коржі. Полити верх торта розтопленим шоколадом і посипати боки крихтою.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

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