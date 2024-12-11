Торт студенческий за 20 минут – вкусный десерт с минимумом ингредиентов

Торт студенческий за 20 мин — понадобится пачка масла и сгущенка
Ищете простой и быстрый рецепт торта? Этот десерт станет настоящим спасением, если у дома нет времени или желания долго готовить. Всего несколько доступных ингредиентов — и вкусный торт готов!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль;
- сгущенка — 350 г;
- мука — 160 г;
- разрыхлитель — 10 г.
Для приготовления крема понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 140 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- мука или крахмал — 2 ст. л.;
- сметана — 500 г;
- сливочное масло — 100 г.
Способ приготовления
В кастрюле с толстым дном смешать яйца с сахаром и ванильным сахаром до полного растворения. Добавить муку или крахмал, тщательно перемешать. Влить сметану и снова перемешать до однородности.
Поставить кастрюлю на слабый огонь и, помешивая постоянно ложкой, довести массу до загустения. Снять с огня, добавить в горячий крем мягкое сливочное масло и размешать до полного растворения. Переложить крем в миску, накрыть пищевой пленкой в упор и оставить охлаждаться.
Для приготовления бисквита смешать лопаткой яйца с щепоткой соли и сгущенкой. Добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто до однородной смеси. Вылить тесто в форму для выпечки размером 32×28 см, застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 20 минут.
Остудить бисквит, обрезать края и измельчить в крошку для украшения. Сам бисквит разрезать на две части, а затем каждую часть — горизонтально, чтобы образовать четыре коржа.
Каждый из лепешек смазать кремом, включая бока и верхом торта. Посыпать края крошкой, украсить верх по желанию растопленным шоколадом, создавая узоры с помощью зубочистки.
Поставить торт в холодильник как минимум на час. Подавать нарезанным в чай или кофе.
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