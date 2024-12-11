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Торт студенческий за 20 мин — понадобится пачка масла и сгущенка

11 декабря 2024 03:15
Марина Евтягина - Редактор
Торт студенческий за 20 минут – вкусный десерт с минимумом ингредиентов
Торт с кремом. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Ищете простой и быстрый рецепт торта? Этот десерт станет настоящим спасением, если у дома нет времени или желания долго готовить. Всего несколько доступных ингредиентов — и вкусный торт готов!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль;
  • сгущенка — 350 г;
  • мука — 160 г;
  • разрыхлитель — 10 г.

Для приготовления крема понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 140 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • мука или крахмал — 2 ст. л.;
  • сметана — 500 г;
  • сливочное масло — 100 г.

Способ приготовления

В кастрюле с толстым дном смешать яйца с сахаром и ванильным сахаром до полного растворения. Добавить муку или крахмал, тщательно перемешать. Влить сметану и снова перемешать до однородности.

торт студенческий за 20 минут
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить кастрюлю на слабый огонь и, помешивая постоянно ложкой, довести массу до загустения. Снять с огня, добавить в горячий крем мягкое сливочное масло и размешать до полного растворения. Переложить крем в миску, накрыть пищевой пленкой в упор и оставить охлаждаться.

вкусный торт студенческий за 20 минут
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления бисквита смешать лопаткой яйца с щепоткой соли и сгущенкой. Добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто до однородной смеси. Вылить тесто в форму для выпечки размером 32×28 см, застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 20 минут.

простой торт студенческий за 20 минут
Бисквит для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Остудить бисквит, обрезать края и измельчить в крошку для украшения. Сам бисквит разрезать на две части, а затем каждую часть — горизонтально, чтобы образовать четыре коржа.

рецепт торта студенческий за 20 минут
Шаблон на торте. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый из лепешек смазать кремом, включая бока и верхом торта. Посыпать края крошкой, украсить верх по желанию растопленным шоколадом, создавая узоры с помощью зубочистки.

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Кусочки торта. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить торт в холодильник как минимум на час. Подавать нарезанным в чай или кофе.

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