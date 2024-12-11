Торт студентський за 20 хвилин — смачний десерт із мінімумом інгредієнтів

Торт студентський за 20 хв — знадобиться пачка масла та згущенка
Шукаєте простий і швидкий рецепт торта? Цей десерт стане справжнім порятунком, якщо вдома немає часу чи бажання довго готувати. Усього кілька доступних інгредієнтів — і смачний торт готовий!
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- сіль;
- згущене молоко — 350 г;
- борошно — 160 г;
- розпушувач — 10 г.
Для приготування крема знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 140 г;
- ванільний цукор —10 г;
- борошно або крохмаль — 2 ст. л.;
- сметана — 500 г;
- вершкове масло — 100 г.
Спосіб приготування
У каструлі з товстим дном змішати яйця з цукром і ванільним цукром до повного розчинення. Додати борошно або крохмаль, ретельно перемішати. Влити сметану та знову перемішати до однорідності.
Поставити каструлю на слабкий вогонь і, постійно помішуючи ложкою, довести масу до загустіння. Зняти з вогню, додати до гарячого крему м'яке вершкове масло і розмішати до повного розчинення. Перекласти крем у миску, накрити харчовою плівкою впритул і залишити охолоджуватися.
Для приготування бісквіта змішати лопаткою яйця з дрібкою солі та згущеним молоком. Додати борошно з розпушувачем і замісити тісто до однорідної консистенції. Вилити тісто у форму для випікання розміром 32×28 см, застелену пергаментом. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 20 хвилин.
Остудити бісквіт, обрізати краї та подрібнити їх у крихту для прикрашання. Сам бісквіт розрізати на дві частини, а потім кожну частину — горизонтально, щоб утворити чотири коржі.
Кожен із коржів змастити кремом, включно з боками та верхом торта. Посипати боки крихтою, прикрасити верх за бажанням розтопленим шоколадом, створюючи візерунки за допомогою зубочистки.
Поставити торт у холодильник щонайменше на годину. Подавати нарізаним до чаю чи кави.
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