Торт студентський за 20 хвилин — смачний десерт із мінімумом інгредієнтів

Торт з кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте простий і швидкий рецепт торта? Цей десерт стане справжнім порятунком, якщо вдома немає часу чи бажання довго готувати. Усього кілька доступних інгредієнтів — і смачний торт готовий!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль;

згущене молоко — 350 г;

борошно — 160 г;

розпушувач — 10 г.

Для приготування крема знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 140 г;

ванільний цукор —10 г;

борошно або крохмаль — 2 ст. л.;

сметана — 500 г;

вершкове масло — 100 г.

Спосіб приготування

У каструлі з товстим дном змішати яйця з цукром і ванільним цукром до повного розчинення. Додати борошно або крохмаль, ретельно перемішати. Влити сметану та знову перемішати до однорідності.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити каструлю на слабкий вогонь і, постійно помішуючи ложкою, довести масу до загустіння. Зняти з вогню, додати до гарячого крему м'яке вершкове масло і розмішати до повного розчинення. Перекласти крем у миску, накрити харчовою плівкою впритул і залишити охолоджуватися.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування бісквіта змішати лопаткою яйця з дрібкою солі та згущеним молоком. Додати борошно з розпушувачем і замісити тісто до однорідної консистенції. Вилити тісто у форму для випікання розміром 32×28 см, застелену пергаментом. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 20 хвилин.

Бісквіт для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Остудити бісквіт, обрізати краї та подрібнити їх у крихту для прикрашання. Сам бісквіт розрізати на дві частини, а потім кожну частину — горизонтально, щоб утворити чотири коржі.

Візерунок на торті. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен із коржів змастити кремом, включно з боками та верхом торта. Посипати боки крихтою, прикрасити верх за бажанням розтопленим шоколадом, створюючи візерунки за допомогою зубочистки.

Шматочки торта. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити торт у холодильник щонайменше на годину. Подавати нарізаним до чаю чи кави.

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