Торт "Валентина" за 25 минут — простой и быстрый рецепт с выпечкой.

Торт "Валентина". Фото: gospodynka.com.ua

Хотите быстрый и вкусный десерт? Торт "Валентина" — это то, что нужно! Рыхлый бисквит, нежный крем и всего 25 минут времени. Прекрасный выбор для легкого домашнего угощения или сюрприза для родных.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

3 яйца;

щепотка соли;

80 г сахара;

60 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

35 г какао.

Для крема:

2 яичных желтка;

1 ч. л. ванильного сахара;

30 г кукурузного крахмала;

150 г сгущенки;

300 мл молока;

120 г мягкого сливочного масла.

Для украшения:

молоко для пропитки бисквитов;

20 г грецких орехов;

50 г шоколада.

Способ приготовления

Взбейте яйца с щепоткой соли с помощью миксера, постепенно добавьте сахар и взбейте смесь до осветления. Просейте муку, разрыхлитель и какао, после чего аккуратно смешайте лопаткой до однородной консистенции. Форму для выпечки выстелите пергаментом и вылейте тесто. Выпекайте в разогретой до 180 ºС духовке в течение 15-20 минут.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Желтки взбейте в кастрюле с толстым дном вместе с ванильным сахаром. Добавьте крахмал, перемешайте, затем влейте сгущенку. Постепенно добавьте оставшееся молоко, тщательно перемешивая до однородности. Поставьте массу на огонь и, постоянно помешивая, доведите до загустения. Переложите крем в миску, накройте пищевой пленкой в контакт и оставьте до полного охлаждения.

Тесто для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Взбейте мягкое сливочное масло до пышной смеси, после чего добавьте охлажденную заварную массу. Перемешайте венчиком до однородности и переложите крем в кондитерский мешок.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый бисквит разрежьте горизонтально на три слоя, каждый из которых пропитайте молоком. На каждый слой выложите крем, пока все три слоя не будут сложены. Для украшения обсыпьте края торта крошками от обрезков бисквита, украсьте верх орешками и полейте растопленным шоколадом.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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