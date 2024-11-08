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Торт "Валентина" за 25 хвилин разом з випічкою

8 листопада 2024 03:20
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Торт "Валентина" за 25 хвилин — простий і швидкий рецепт з випічкою.
Торт “Валентина”. Фото: gospodynka.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Хочете швидкий і смачний десерт? Торт "Валентина" — це те, що потрібно! Пухкий бісквіт, ніжний крем і лишеть25 хвилин часу. Чудовий вибір для легкого домашнього частування або сюрпризу для рідних.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 3 яйця;
  • щіпка солі;
  • 80 г цукру;
  • 60 г борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 35 г какао.

Для крема:

  • 2 яєчних жовтки;
  • 1 ч. л. ванільного цукру;
  • 30 г кукурудзяного крохмалю;
  • 150 г згущеного молока;
  • 300 мл молока;
  • 120 г м’якого вершкового масла.

Для прикрашання:

  • молоко для пропитування бісквітів;
  • 20 г волоських горіхів;
  • 50 г шоколаду.

Спосіб приготування 

Збийте яйця з дрібкою солі за допомогою міксера, поступово додайте цукор і збийте суміш до посвітління. Просійте борошно, розпушувач і какао, після чого акуратно змішайте лопаткою до однорідної консистенції. Форму для випікання вистеліть пергаментом і вилийте тісто. Випікайте в розігрітій до 180 ºС духовці протягом 15-20 хвилин.

торт за 25 хвилин
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Жовтки збийте в каструлі з товстим дном разом з ванільним цукром. Додайте крохмаль, перемішайте, потім влийте згущене молоко. Поступово додайте решту молока, ретельно перемішуючи до однорідності. Поставте масу на вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до загустіння. Перекладіть крем у миску, накрийте харчовою плівкою в контакт і залиште до повного охолодження.

смачний торт за 25 хвилин
Тісто для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Збийте м'яке вершкове масло до пишної консистенції, після чого додайте охолоджену заварну масу. Перемішайте вінчиком до однорідності й перекладіть крем у кондитерський мішок.

простий торт за 25 хвилин
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий бісквіт розріжте горизонтально на три шари, кожен з яких просочіть молоком. На кожен шар викладіть крем, поки всі три шари не будуть складені. Для прикраси обсипте краї торта крихтами від обрізків бісквіта, верх прикрасьте горішками та полийте розтопленим шоколадом.

домашній торт за 25 хвилин
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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