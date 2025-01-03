Зимний торт "От свекрови" — рецепт, который совершенствовали 20 лет

Торт от свекрови — 20 лет она совершенствовала этот рецепт
Свекровь потратила 20 лет на усовершенствование этого рецепта зимнего торта, и результат действительно достоин внимания. Нежные коржи, насыщенный крем и особый секрет приготовления сделают этот десерт звездой вашего застолья.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 400 г муки;
- 200 г сливочного масла (72.5%);
- 200 г сметаны (15%);
- 10 г ванильного сахара;
- щепотка соли.
Для начинки:
- 500 г мороженых вишен;
- 2-3 ч. л. крахмала.
Для крема:
- 700 г сметаны (30%);
- 100-150 г сахарной пудры;
- загуститель сметаны 20 г;
- тертый шоколад для присыпки.
Способ приготовления
Добавить сметану, ванильный сахар и щепотку соли, замесить однородное тесто. Поместите его в пакет или пищевую пленку и отправьте в холодильник на 1 час.
К замороженным или консервированным вишням добавить крахмал и перемешать. Делать это на сите, чтобы стекла лишняя жидкость.
Достать тесто, раскатать его в широкий прямоугольник. Нарезать на 10 полосок. Каждую полоску раскатать очень тонко посредством широкой прямоугольной линии. Выложить вишни в строчку и свернуть в плотный рулетик.
Выложить рулетики на пергамент. Сделайте их одинаковой длины. Отправить в духовку, разогретую до 200–220 градусов, на 15–25 минут в зависимости от духовки. Следить за состоянием рулетов — они готовы, когда появится золотистая корочка. Достать и дать остыть.
Для крема взять жирную сметану, добавить сахарную пудру и взбивать миксером 3 минуты. Для стойкости добавить 1–2 пачки загустителя для сметаны.
Собрать десерт, подложив пищевую пленку или фольгу. Нижний слой сделать из 4 трубочек, укладывая их пирамидкой. Каждый слой тщательно промазать кремом по бокам и сверху.
Оставить в холодильнике на несколько часов, чтобы трубочки пропитались кремом. Перед подачей посыпать тертым шоколадом со всех сторон.
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