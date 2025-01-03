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Торт от свекрови — 20 лет она совершенствовала этот рецепт

3 января 2025 03:14
Марина Евтягина - Редактор
Зимний торт "От свекрови" — рецепт, который совершенствовали 20 лет
Зимний торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Свекровь потратила 20 лет на усовершенствование этого рецепта зимнего торта, и результат действительно достоин внимания. Нежные коржи, насыщенный крем и особый секрет приготовления сделают этот десерт звездой вашего застолья.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 400 г муки;
  • 200 г сливочного масла (72.5%);
  • 200 г сметаны (15%);
  • 10 г ванильного сахара;
  • щепотка соли.

Для начинки:

  • 500 г мороженых вишен;
  • 2-3 ч. л. крахмала.

Для крема:

  • 700 г сметаны (30%);
  • 100-150 г сахарной пудры;
  • загуститель сметаны 20 г;
  • тертый шоколад для присыпки.

Способ приготовления

Добавить сметану, ванильный сахар и щепотку соли, замесить однородное тесто. Поместите его в пакет или пищевую пленку и отправьте в холодильник на 1 час.

рецепт домашнего торта
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

К замороженным или консервированным вишням добавить крахмал и перемешать. Делать это на сите, чтобы стекла лишняя жидкость.

простой рецепт домашнего торта
Консервированные вишни. Фото: gospodynka.com.ua

Достать тесто, раскатать его в широкий прямоугольник. Нарезать на 10 полосок. Каждую полоску раскатать очень тонко посредством широкой прямоугольной линии. Выложить вишни в строчку и свернуть в плотный рулетик.

легкий рецепт домашнего торта
Нарезанное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить рулетики на пергамент. Сделайте их одинаковой длины. Отправить в духовку, разогретую до 200–220 градусов, на 15–25 минут в зависимости от духовки. Следить за состоянием рулетов — они готовы, когда появится золотистая корочка. Достать и дать остыть.

традиционный рецепт домашнего торта
Приготовление трубочек. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взять жирную сметану, добавить сахарную пудру и взбивать миксером 3 минуты. Для стойкости добавить 1–2 пачки загустителя для сметаны.

очень вкусный рецепт домашнего торта
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Собрать десерт, подложив пищевую пленку или фольгу. Нижний слой сделать из 4 трубочек, укладывая их пирамидкой. Каждый слой тщательно промазать кремом по бокам и сверху.

Оставить в холодильнике на несколько часов, чтобы трубочки пропитались кремом. Перед подачей посыпать тертым шоколадом со всех сторон.

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