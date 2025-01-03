Зимний торт "От свекрови" — рецепт, который совершенствовали 20 лет

Зимний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Свекровь потратила 20 лет на усовершенствование этого рецепта зимнего торта, и результат действительно достоин внимания. Нежные коржи, насыщенный крем и особый секрет приготовления сделают этот десерт звездой вашего застолья.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

400 г муки;

200 г сливочного масла (72.5%);

200 г сметаны (15%);

10 г ванильного сахара;

щепотка соли.

Для начинки:

500 г мороженых вишен;

2-3 ч. л. крахмала.

Для крема:

700 г сметаны (30%);

100-150 г сахарной пудры;

загуститель сметаны 20 г;

тертый шоколад для присыпки.

Способ приготовления

Добавить сметану, ванильный сахар и щепотку соли, замесить однородное тесто. Поместите его в пакет или пищевую пленку и отправьте в холодильник на 1 час.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

К замороженным или консервированным вишням добавить крахмал и перемешать. Делать это на сите, чтобы стекла лишняя жидкость.

Консервированные вишни. Фото: gospodynka.com.ua

Достать тесто, раскатать его в широкий прямоугольник. Нарезать на 10 полосок. Каждую полоску раскатать очень тонко посредством широкой прямоугольной линии. Выложить вишни в строчку и свернуть в плотный рулетик.

Нарезанное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить рулетики на пергамент. Сделайте их одинаковой длины. Отправить в духовку, разогретую до 200–220 градусов, на 15–25 минут в зависимости от духовки. Следить за состоянием рулетов — они готовы, когда появится золотистая корочка. Достать и дать остыть.

Приготовление трубочек. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взять жирную сметану, добавить сахарную пудру и взбивать миксером 3 минуты. Для стойкости добавить 1–2 пачки загустителя для сметаны.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Собрать десерт, подложив пищевую пленку или фольгу. Нижний слой сделать из 4 трубочек, укладывая их пирамидкой. Каждый слой тщательно промазать кремом по бокам и сверху.

Оставить в холодильнике на несколько часов, чтобы трубочки пропитались кремом. Перед подачей посыпать тертым шоколадом со всех сторон.

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