Зимовий торт "Від свекрухи" — рецепт, який вдосконалювали 20 років

Зимовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Свекруха витратила 20 років на вдосконалення цього рецепту зимового торта, і результат дійсно вартий уваги. Ніжні коржі, насичений крем і особливий секрет приготування зроблять цей десерт зіркою вашого застілля.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

400 г борошна;

200 г вершкового масла (72.5%);

200 г сметани (15%);

10 г ванільного цукру;

дрібка солі.

Для начинки:

500 г морожених вишень;

2-3 ч. л. крохмалю.

Для крема:

700 г сметани (30%);

100-150 г цукрової пудри;

загущувач сметани 20 г;

тертий шоколад для присипки.

Спосіб приготування

Додати сметану, ванільний цукор і дрібку солі, замісити однорідне тісто. Помістити його в пакет чи харчову плівку та відправити в холодильник на 1 годину.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

До заморожених або консервованих вишень додати крохмаль і перемішати. Робити це на ситі, щоб стекла зайва рідина.

Консервовані вишні. Фото: gospodynka.com.ua

Дістати тісто, розкатати його в широкий прямокутник. Нарізати на 10 смужок. Кожну смужку розкатати дуже тонко у вигляді широкої прямокутної лінії. Викласти вишні в рядок та скрутити в щільний рулетик.

Нарізане тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти рулетики на пергамент. Зробити їх однакової довжини. Відправити в духовку, розігріту до 200–220 градусів, на 15–25 хвилин, залежно від духовки. Стежити за станом рулетів — вони готові, коли з’явиться золотиста скоринка. Дістати та дати охолонути.

Приготування трубочок. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему: взяти жирну сметану, додати цукрову пудру та збивати міксером 3 хвилини. Для стійкості додати 1–2 пачки загущувача для сметани.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Скласти десерт, підклавши харчову плівку чи фольгу. Нижній шар зробити з 4 трубочок, укладаючи їх пірамідкою. Кожен шар ретельно промастити кремом з боків і зверху.

Залишити в холодильнику на кілька годин, щоб трубочки просочилися кремом. Перед подачею посипати тертим шоколадом з усіх боків.

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