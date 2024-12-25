Торт "Ведьма" по маминому рецепту — завораживающий всех десерт

Торт "Ведьма" по совету мамы — все, кто пробует, просят рецепт
Торт "Ведьма" — это тот самый десерт, который ассоциируется с теплом семейных вечеров. Его рецепт, проверенный годами, покоряет сердца каждого, кто попробует. Готовьте и будьте готовы к вопросам: "А можно рецепт?"
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- щепотка соли;
- сахар — 80 г;
- мука — 60 г;
- какао — 30 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- растительное масло 20 мл.
Для крема:
- сливочный сыр — 250 г;
- сгущенка — 150 г;
- грецкие орехи — 20 г.
Способ приготовления
Взбить яйца миксером со щепоткой соли и сахаром до пышной и светлой массы. Просеять муку, какао и разрыхлитель, замесить миксером до однородности. Влить масло, перемешать лопаткой.
Форму диаметром 20 см. застелить пергаментом и вылить тесто. Выпекать в духовке при температуре 180 ºС в течение 15-20 минут.
Взбить в миске сливочный сыр со сгущенкой до пышной консистенции.
Охладить бисквит и разрезать горизонтально на две части, выровнять бисквиты по кругу. Обрезки превратить в крошку для украшения.
Перемазать все коржи кремом. Верх и бока торта также смазать. Посыпать бока крошкой от коржей, а верх украсить орешками.
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