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Торт "Ведьма" по совету мамы — все, кто пробует, просят рецепт

25 декабря 2024 03:20
Марина Евтягина - Редактор
Торт "Ведьма" по маминому рецепту — завораживающий всех десерт
Торт "Ведьма". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Торт "Ведьма" — это тот самый десерт, который ассоциируется с теплом семейных вечеров. Его рецепт, проверенный годами, покоряет сердца каждого, кто попробует. Готовьте и будьте готовы к вопросам: "А можно рецепт?"

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • щепотка соли;
  • сахар — 80 г;
  • мука — 60 г;
  • какао — 30 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • растительное масло 20 мл.

Для крема:

  • сливочный сыр — 250 г;
  • сгущенка — 150 г;
  • грецкие орехи — 20 г.

Способ приготовления

Взбить яйца миксером со щепоткой соли и сахаром до пышной и светлой массы. Просеять муку, какао и разрыхлитель, замесить миксером до однородности. Влить масло, перемешать лопаткой.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 20 см. застелить пергаментом и вылить тесто. Выпекать в духовке при температуре 180 ºС в течение 15-20 минут.

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Кремовая масса. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить в миске сливочный сыр со сгущенкой до пышной консистенции.

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Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Охладить бисквит и разрезать горизонтально на две части, выровнять бисквиты по кругу. Обрезки превратить в крошку для украшения.

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Шоколадные коржи. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазать все коржи кремом. Верх и бока торта также смазать. Посыпать бока крошкой от коржей, а верх украсить орешками.

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Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

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