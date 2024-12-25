Торт "Ведьма" по маминому рецепту — завораживающий всех десерт

Торт "Ведьма". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Ведьма" — это тот самый десерт, который ассоциируется с теплом семейных вечеров. Его рецепт, проверенный годами, покоряет сердца каждого, кто попробует. Готовьте и будьте готовы к вопросам: "А можно рецепт?"

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

щепотка соли;

сахар — 80 г;

мука — 60 г;

какао — 30 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

растительное масло 20 мл.

Для крема:

сливочный сыр — 250 г;

сгущенка — 150 г;

грецкие орехи — 20 г.

Способ приготовления

Взбить яйца миксером со щепоткой соли и сахаром до пышной и светлой массы. Просеять муку, какао и разрыхлитель, замесить миксером до однородности. Влить масло, перемешать лопаткой.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 20 см. застелить пергаментом и вылить тесто. Выпекать в духовке при температуре 180 ºС в течение 15-20 минут.

Кремовая масса. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить в миске сливочный сыр со сгущенкой до пышной консистенции.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Охладить бисквит и разрезать горизонтально на две части, выровнять бисквиты по кругу. Обрезки превратить в крошку для украшения.

Шоколадные коржи. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазать все коржи кремом. Верх и бока торта также смазать. Посыпать бока крошкой от коржей, а верх украсить орешками.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов

Торт без выпечки — всего три составляющие и много шоколадного крема.

Также рекомендуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть каждый день.

Еще мы писали о десертах на праздничный стол в год Змеи 2025, чтобы привлечь богатство.

Также мы рассказывали о гениальном десерте без выпечки через 8 минут — без яиц и муки.

Обратите внимание на готовящийся без грамма муки бюджетный рецепт шоколадного торта — только из четырех ингредиентов.