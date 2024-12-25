Торт "Відьма" за маминим рецептом — десерт, що зачаровує всіх

Торт "Відьма". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Відьма" — це той самий десерт, який асоціюється з теплом родинних вечорів. Його рецепт, перевірений роками, підкорює серця кожного, хто спробує. Готуйте і будьте готові до запитань: "А можна рецепт?"

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

щіпка солі;

цукор — 80 г;

борошно — 60 г;

какао — 30 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

олія 20 мл.

Для крема:

вершковий сир — 250 г;

згущене молоко — 150 г;

волоські горіхи — 20 г.

Спосіб приготування

Збити яйця міксером із щіпкою солі та цукром до пишної та світлої маси. Просіяти борошно, какао і розпушувач, замісити міксером до однорідності. Влити олію, перемішати лопаткою.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 20 см. застелити пергаментом і вилити тісто. Випікати у духовці при температурі 180 ºС протягом 15-20 хвилин.

Кремова маса. Фото: gospodynka.com.ua

Збити у мисці вершковий сир зі згущеним молоком до пишної консистенції.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Охолодити бісквіт і розрізати горизонтально на 2 частини, вирівняти бісквіти по колу. Обрізки перетворити на крихту для прикрашання.

Шоколадні коржі. Фото: gospodynka.com.ua

Перемастити всі коржі кремом. Верх та боки торта також змастити. Посипати боки крихтою від коржів, а верх прикрасити горішками.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

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