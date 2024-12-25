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Торт "Відьма" за порадою мами — всі, хто куштує, просять рецепт

25 грудня 2024 03:20
Марина Євтягіна - Редактор
Торт "Відьма" за маминим рецептом — десерт, що зачаровує всіх
Торт "Відьма". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Торт "Відьма" — це той самий десерт, який асоціюється з теплом родинних вечорів. Його рецепт, перевірений роками, підкорює серця кожного, хто спробує. Готуйте і будьте готові до запитань: "А можна рецепт?"

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яйця — 4 шт.;
  • щіпка солі;
  • цукор — 80 г;
  • борошно — 60 г;
  • какао — 30 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • олія 20 мл.

Для крема:

  • вершковий сир — 250 г;
  • згущене молоко — 150 г;
  • волоські горіхи — 20 г. 

Спосіб приготування 

Збити яйця міксером із щіпкою солі та цукром до пишної та світлої маси. Просіяти борошно, какао і розпушувач, замісити міксером до однорідності. Влити олію, перемішати лопаткою.

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Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 20 см. застелити пергаментом і вилити тісто. Випікати у духовці при температурі 180 ºС протягом 15-20 хвилин.

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Кремова маса. Фото: gospodynka.com.ua

Збити у мисці вершковий сир зі згущеним молоком до пишної консистенції.

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Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Охолодити бісквіт і розрізати горизонтально на 2 частини, вирівняти бісквіти по колу. Обрізки перетворити на крихту для прикрашання.

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Шоколадні коржі. Фото: gospodynka.com.ua

Перемастити всі коржі кремом. Верх та боки торта також змастити. Посипати боки крихтою від коржів, а верх прикрасити горішками.

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Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

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Торт без випікання — всього три складові та багато шоколадного крему.

Також радимо звернути увагу на низькокалорійний  рецепт десерта від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня. 

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Зверніть увагу на бюджетний рецепт шоколадного торта, який готується без грама борошна — лише з чотирьох інгредієнтів. 

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