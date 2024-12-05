Торт Пятница — бюджетный рецепт для выходного дня, который все полюбят

Домашний торт. Фото: Freepik

Идеальный десерт выходного дня — торт "Пятница". Готовится быстро, из доступных ингредиентов, а результат поражает. Десерт велик, недорог и гарантированно понравится всем.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 180 г;

мука — 270 г;

соль;

разрыхлитель — 2,5 ч. л.;

какао — 22 г;

масло сливочное — 80 г;

кефир 2,5% — 200 г.

Для крема:

масло сливочное — 100 г;

сахарная пудра — 100-150 г;

ванильный сахар — 10 г;

сметана — 600 г;

орехи грецкие — 100 г.

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром миксером до пышной, светлой массы. Отдельно смешать муку с солью, разрыхлителем и какао.

Яйца и сахар. Фото: Freepik

Форму для выпекания диаметром 22 см. застелить пергаментом, вылить тесто в предварительно разогретой духовке при 180 °C примерно 40 минут.

Шоколадное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема мягкое сливочное масло взбить с сахарной пудрой и ванильным сахаром до пышности. Добавить холодную сметану и аккуратно перемешать до однородности.

Шоколадный бисквит Фото: gospodynka.com.ua

Собрать торт, смазав каждый корж кремом и посыпав обжаренными измельченными орехами. По желанию украсить верх и бока крошкой от обрезков.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый торт поставить в холодильник на несколько часов.

Кусок торта. Фото: Freepik

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