Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Торт выходного дня "Пятница" — быстрый, большой и недорогой arrow

Торт выходного дня "Пятница" — быстрый, большой и недорогой

5 декабря 2024 03:16
Марина Евтягина - Редактор
Торт Пятница — бюджетный рецепт для выходного дня, который все полюбят
Домашний торт. Фото: Freepik
Марина Евтягина - Редактор

Идеальный десерт выходного дня — торт "Пятница". Готовится быстро, из доступных ингредиентов, а результат поражает. Десерт велик, недорог и гарантированно понравится всем.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 180 г;
  • мука — 270 г;
  • соль;
  • разрыхлитель — 2,5 ч. л.;
  • какао — 22 г;
  • масло сливочное — 80 г;
  • кефир 2,5% — 200 г.

Для крема:

  • масло сливочное — 100 г;
  • сахарная пудра — 100-150 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сметана — 600 г;
  • орехи грецкие — 100 г.

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром миксером до пышной, светлой массы. Отдельно смешать муку с солью, разрыхлителем и какао.

домашний торт за 15 минут
Яйца и сахар. Фото: Freepik

Форму для выпекания диаметром 22 см. застелить пергаментом, вылить тесто в предварительно разогретой духовке при 180 °C примерно 40 минут.

вкусный домашний торт за 15 минут
Шоколадное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема мягкое сливочное масло взбить с сахарной пудрой и ванильным сахаром до пышности. Добавить холодную сметану и аккуратно перемешать до однородности.

простой домашний торт за 15 минут
Шоколадный бисквит Фото: gospodynka.com.ua

Собрать торт, смазав каждый корж кремом и посыпав обжаренными измельченными орехами. По желанию украсить верх и бока крошкой от обрезков.

быстрый домашний торт за 15 минут
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый торт поставить в холодильник на несколько часов.

рецепт домашнего торта за 15 минут
Кусок торта. Фото: Freepik

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов.

Торт без выпечки — всего 3 составляющих и много шоколадного крема.

Также рекомендуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть каждый день.

Еще мы писали о десертах на праздничный стол в год Змеи 2025, чтобы привлечь богатство.

Также мы рассказывали о гениальном десерте без выпечки через 8 минут — без яиц и муки

Обратят внимание на готовящийся без грамма муки бюджетный рецепт шоколадного торта — только из 4-х ингредиентов.

рецепты десерт торт выпечка крем для торта

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:05 Киев и область сегодня будут без света — уже известны графики

02:30 О каких изменениях украинцы должны сообщать ТЦК обязательно

01:45 У женщины в глазах нашли паразитов — где она их подцепила

01:32 Студент-богослов уклонился от мобилизации — что решил суд

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

00:55 В Главном сервисном центре МВД сменят руководящий состав

00:30 ТЦК может завернуть документы — адвокат указала на частую ошибку

00:09 Когда будут отключать свет во Львове — графики на сегодня

4 декабря 2024

23:51 В Харькове снова будут отключения света — графики на 5 декабря

23:50 Воздушная тревога распространилась на Киевщину — какая опасность

03:05 Киев и область сегодня будут без света — уже известны графики

02:30 О каких изменениях украинцы должны сообщать ТЦК обязательно

01:45 У женщины в глазах нашли паразитов — где она их подцепила

01:32 Студент-богослов уклонился от мобилизации — что решил суд

00:55 В Главном сервисном центре МВД сменят руководящий состав

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

00:30 ТЦК может завернуть документы — адвокат указала на частую ошибку

00:09 Когда будут отключать свет во Львове — графики на сегодня

4 декабря 2024

23:51 В Харькове снова будут отключения света — графики на 5 декабря

23:50 Воздушная тревога распространилась на Киевщину — какая опасность

23:50 Предупреждала мужчин о ТЦК в Telegram — что решил суд

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Text

16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК