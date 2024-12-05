Торт Пятница — бюджетный рецепт для выходного дня, который все полюбят

Торт выходного дня "Пятница" — быстрый, большой и недорогой
Идеальный десерт выходного дня — торт "Пятница". Готовится быстро, из доступных ингредиентов, а результат поражает. Десерт велик, недорог и гарантированно понравится всем.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 180 г;
- мука — 270 г;
- соль;
- разрыхлитель — 2,5 ч. л.;
- какао — 22 г;
- масло сливочное — 80 г;
- кефир 2,5% — 200 г.
Для крема:
- масло сливочное — 100 г;
- сахарная пудра — 100-150 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- сметана — 600 г;
- орехи грецкие — 100 г.
Способ приготовления
Яйца взбить с сахаром миксером до пышной, светлой массы. Отдельно смешать муку с солью, разрыхлителем и какао.
Форму для выпекания диаметром 22 см. застелить пергаментом, вылить тесто в предварительно разогретой духовке при 180 °C примерно 40 минут.
Для крема мягкое сливочное масло взбить с сахарной пудрой и ванильным сахаром до пышности. Добавить холодную сметану и аккуратно перемешать до однородности.
Собрать торт, смазав каждый корж кремом и посыпав обжаренными измельченными орехами. По желанию украсить верх и бока крошкой от обрезков.
Готовый торт поставить в холодильник на несколько часов.
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