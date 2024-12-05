Торт Пʼятниця — бюджетний рецепт для вихідного дня, який всі полюблять

Домашній торт. Фото: Freepik

Ідеальний десерт вихідного дня — торт "Пʼятниця". Готується швидко, з доступних інгредієнтів, а результат вражає. Десерт великий, недорогий і гарантовано сподобається всім.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 180 г;

борошно — 270 г;

сіль;

розпушувач — 2,5 ч. л.;

какао — 22 г;

масло вершкове — 80 г;

кефір 2,5 % — 200 г.

Для крема:

масло вершкове — 100 г;

цукрова пудра — 100-150 г;

ванільний цукор — 10 г;

сметана — 600 г;

горіхи волоські — 100 г.

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром міксером до пишної, світлої маси. Окремо змішати борошно з сіллю, розпушувачем і какао. Сухі інгредієнти поступово додати до яєчної суміші, перемішати до однорідності. Влити розтоплене вершкове масло і кефір, знову ретельно перемішати.

Яйця та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання діаметром 22 см. застелити пергаментом, вилити тісто. Випікати у попередньо розігрітій духовці при 180 °C приблизно 40 хвилин. Готовий бісквіт охолодити, розрізати горизонтально на три коржі, а обрізки подрібнити в крихту для декору.

Шоколадне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему м’яке вершкове масло збити міксером із цукровою пудрою та ванільним цукром до пишності. Додати холодну сметану та акуратно перемішати до однорідності.

Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Зібрати торт, змастивши кожен корж кремом і посипавши обсмаженими подрібненими горіхами. За бажанням прикрасити верх і боки крихтою від обрізків.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий торт поставити в холодильник на кілька годин. Після охолодження нарізати та подавати до столу.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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