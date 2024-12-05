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Торт вихідного дня "Пʼятниця" — швидкий, великий і недорогий

5 грудня 2024 03:16
Марина Євтягіна - Редактор
Торт Пʼятниця — бюджетний рецепт для вихідного дня, який всі полюблять
Домашній торт. Фото: Freepik
Марина Євтягіна - Редактор

Ідеальний десерт вихідного дня — торт "Пʼятниця". Готується швидко, з доступних інгредієнтів, а результат вражає. Десерт великий, недорогий і гарантовано сподобається всім.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 180 г;
  • борошно — 270 г;
  • сіль;
  • розпушувач — 2,5 ч. л.;
  • какао — 22 г;
  • масло вершкове — 80 г;
  • кефір 2,5 % — 200 г.

Для крема:

  • масло вершкове — 100 г;
  • цукрова пудра — 100-150 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сметана — 600 г;
  • горіхи волоські — 100 г.

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром міксером до пишної, світлої маси. Окремо змішати борошно з сіллю, розпушувачем і какао. Сухі інгредієнти поступово додати до яєчної суміші, перемішати до однорідності. Влити розтоплене вершкове масло і кефір, знову ретельно перемішати.

домашній торт за 15 хвилин
Яйця та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання діаметром 22 см. застелити пергаментом, вилити тісто. Випікати у попередньо розігрітій духовці при 180 °C приблизно 40 хвилин. Готовий бісквіт охолодити, розрізати горизонтально на три коржі, а обрізки подрібнити в крихту для декору.

смачний домашній торт за 15 хвилин
Шоколадне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему м’яке вершкове масло збити міксером із цукровою пудрою та ванільним цукром до пишності. Додати холодну сметану та акуратно перемішати до однорідності.

простий домашній торт за 15 хвилин
Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Зібрати торт, змастивши кожен корж кремом і посипавши обсмаженими подрібненими горіхами. За бажанням прикрасити верх і боки крихтою від обрізків.

швидкий домашній торт за 15 хвилин
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий торт поставити в холодильник на кілька годин. Після охолодження нарізати та подавати до столу.

рецепт домашнього торта за 15 хвилин
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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