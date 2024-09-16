Торт за 10 минут без выпечки из трех ингредиентов – пошаговый рецепт

Торт за 10 минут без выпечки — понадобится всего три ингредиента
Приготовьте вкусный торт за 10 минут без выпечки, используя всего три ингредиента! Этот быстрый и простой рецепт станет настоящей находкой для тех, кто хочет удивить гостей или родных легким и нежным десертом без усилий.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- пряники 500 г;
- бананы (спелые) 4 шт;
- сметана 20% 500 г.
Способ приготовления
Пряники нарезать, часть из них измельчить в крошку. Тарелку застелить пищевой пленкой.
Первым слоем выложить нарезанное печенье, сверху смазать сметаной. На сметану выложить порезанные бананы.
Повторить так три слоя: пряники, сметана, бананы.
Последний слой — сметана. Завернуть торт в пищевую пленку и поставить в холодильник на 6-8 часов.
После этого перевернуть торт на тарелку, снять пленку. Полностью смазать торт сметаной и посыпать крошкой. Вкусный торт готов.
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