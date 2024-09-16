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Торт за 10 минут без выпечки — понадобится всего три ингредиента

16 сентября 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Торт за 10 минут без выпечки из трех ингредиентов – пошаговый рецепт
Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовьте вкусный торт за 10 минут без выпечки, используя всего три ингредиента! Этот быстрый и простой рецепт станет настоящей находкой для тех, кто хочет удивить гостей или родных легким и нежным десертом без усилий.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • пряники 500 г;
  • бананы (спелые) 4 шт;
  • сметана 20% 500 г.

Способ приготовления

Пряники нарезать, часть из них измельчить в крошку. Тарелку застелить пищевой пленкой.

рецепт торта без выпечки
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Первым слоем выложить нарезанное печенье, сверху смазать сметаной. На сметану выложить порезанные бананы.

простой рецепт торта без выпечки
Бананы и коврижки. Фото: gospodynka.com.ua

Повторить так три слоя: пряники, сметана, бананы.

вкусный рецепт торта без выпечки
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Последний слой — сметана. Завернуть торт в пищевую пленку и поставить в холодильник на 6-8 часов.

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Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

После этого перевернуть торт на тарелку, снять пленку. Полностью смазать торт сметаной и посыпать крошкой. Вкусный торт готов.

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