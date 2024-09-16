Торт за 10 хвилин без випічки з трьох інгредієнтів — покроковий рецепт

Торт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua

Приготуйте смачний торт за 10 хвилин без випічки, використовуючи всього три інгредієнти! Цей швидкий і простий рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто хоче здивувати гостей чи рідних легким і ніжним десертом без зайвих зусиль.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

пряники 500 г;

банани (стиглі) 4 шт;

сметана 20% 500 г.

Спосіб приготування

Пряники нарізати, частину з них подрібнити в крихту. Тарілку застелити харчовою плівкою.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Першим шаром викласти нарізане печиво, зверху змастити сметаною. На сметану викласти порізані банани.

Банани та пряники. Фото: gospodynka.com.ua

Повторити так три шари: пряники, сметана, банани.

Приготування торту. Фото: gospodynka.com.ua

Останній шар — сметана. Загорнути торт у харчову плівку і поставити в холодильник на 6-8 годин.

Торт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього перевернути торт на тарілку, зняти плівку. Повністю змастити торт сметаною і посипати крихтою. Смачний торт готовий.

Раніше ми писали про рецепт вафельного торта з карамельним кремом та арахісом без випічки, що готується 10 хвилин.

Також радимо ознайомитися з рецептом ніжного торта "пломбір" без випікання.

А коли немає світла, приготуйте цей торт за 15 хвилин — простий рецепт без випікання

Ще радимо ознайомитися з простим та швидким рецептом льодового домашнього медовика за 10 хвилин.

Зверніть також увагу на торт за 15 хвилин, лише з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно та дуже смачно.