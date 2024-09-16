Торт за 10 хвилин без випічки з трьох інгредієнтів — покроковий рецепт

Торт за 10 хвилин без випічки — знадобиться всього три інгредієнта
Приготуйте смачний торт за 10 хвилин без випічки, використовуючи всього три інгредієнти! Цей швидкий і простий рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто хоче здивувати гостей чи рідних легким і ніжним десертом без зайвих зусиль.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- пряники 500 г;
- банани (стиглі) 4 шт;
- сметана 20% 500 г.
Спосіб приготування
Пряники нарізати, частину з них подрібнити в крихту. Тарілку застелити харчовою плівкою.
Першим шаром викласти нарізане печиво, зверху змастити сметаною. На сметану викласти порізані банани.
Повторити так три шари: пряники, сметана, банани.
Останній шар — сметана. Загорнути торт у харчову плівку і поставити в холодильник на 6-8 годин.
Після цього перевернути торт на тарілку, зняти плівку. Повністю змастити торт сметаною і посипати крихтою. Смачний торт готовий.
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