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Торт за 15 минут — без выпечки, без сметаны и дорогих сливок

20 февраля 2025 03:24
Марина Евтягина - Редактор
Шикарный торт за 15 минут — без выпечки, сметаны и дорогих сливок
Торт за 15 минут. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хотите приготовить торт, который выглядит роскошно, а готовится буквально за 15 минут? Этот десерт не требует духовки, сложных кремов или дорогих продуктов. Просто смешать, сложить и оставить в холодильнике — идеальное решение для быстрого угощения.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • сахар — 70 г;
  • кипяток — 80 мл.;
  • сухое молоко — 170 г;
  • какао — 20 г;
  • сливочное масло — 70 г.

Для коржей:

  • печенье — 260 г (130 г светлого + 130 г шоколадного).

Способ приготовления

Растворить сахар в кипятке, постоянно помешивая. Порционно всыпать сухое молоко, каждый раз тщательно перемешивать венчиком до однородности. Добавить какао, перемешать. Добавить мягкое сливочное масло, перемешать до гладкости, получив шоколадный крем.

торт без випічки за 15 хвилин
Крем для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Застелить форму размером 20×11 см пищевой пленкой. Выложить несколько ложек крема, разровнять. Выложить слой шоколадного печенья, снова нанести крем, разровнять. Выложить слой светлого печенья, покрыть кремом. Повторить чередование слоев, завершая шоколадным печеньем.

торт без випічки за 15 хвилин зі смачним кремом
Печенье и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Покрыть верх остатками крема, накрыть пленкой. Отправить в холодильник на 8 часов для пропитки.

домашній торт без випічки за 15 хвилин
Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачей снять пленку, посыпать тертым шоколадом. По желанию перед выкладыванием печенье обмакнуть в теплое молоко для более нежной текстуры.

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