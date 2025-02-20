Шикарный торт за 15 минут — без выпечки, сметаны и дорогих сливок

Торт за 15 минут. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите приготовить торт, который выглядит роскошно, а готовится буквально за 15 минут? Этот десерт не требует духовки, сложных кремов или дорогих продуктов. Просто смешать, сложить и оставить в холодильнике — идеальное решение для быстрого угощения.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

сахар — 70 г;

кипяток — 80 мл.;

сухое молоко — 170 г;

какао — 20 г;

сливочное масло — 70 г.

Для коржей:

печенье — 260 г (130 г светлого + 130 г шоколадного).

Способ приготовления

Растворить сахар в кипятке, постоянно помешивая. Порционно всыпать сухое молоко, каждый раз тщательно перемешивать венчиком до однородности. Добавить какао, перемешать. Добавить мягкое сливочное масло, перемешать до гладкости, получив шоколадный крем.

Крем для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Застелить форму размером 20×11 см пищевой пленкой. Выложить несколько ложек крема, разровнять. Выложить слой шоколадного печенья, снова нанести крем, разровнять. Выложить слой светлого печенья, покрыть кремом. Повторить чередование слоев, завершая шоколадным печеньем.

Печенье и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Покрыть верх остатками крема, накрыть пленкой. Отправить в холодильник на 8 часов для пропитки.

Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачей снять пленку, посыпать тертым шоколадом. По желанию перед выкладыванием печенье обмакнуть в теплое молоко для более нежной текстуры.

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