Шикарний торт за 15 хвилин — без випічки, сметани та дорогих вершків

Торт за 15 хвилин. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете приготувати торт, який виглядає розкішно, а готується буквально за 15 хвилин? Цей десерт не потребує духовки, складних кремів чи дорогих продуктів. Просто змішати, скласти та залишити в холодильнику — ідеальне рішення для швидкого частування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

цукор — 70 г;

окріп — 80 мл;

сухе молоко — 170 г;

какао — 20 г;

вершкове масло — 70 г.

Для коржів:

печиво — 260 г (130 г світлого + 130 г шоколадного).

Спосіб приготування

Розчинити цукор в окропі, постійно помішуючи. Порційно всипати сухе молоко, щоразу ретельно перемішувати віночком до однорідності. Додати какао, перемішати. Додати м’яке вершкове масло, перемішати до гладкості, отримавши шоколадний крем.

Крем для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Застелити форму розміром 20×11 см харчовою плівкою. Викласти кілька ложок крему, розрівняти. Викласти шар шоколадного печива, знову нанести крем, розрівняти. Викласти шар світлого печива, покрити кремом. Повторити чергування шарів, завершуючи шоколадним печивом.

Печиво та крем. Фото: smachnenke.com.ua

Покрити верх залишками крему, накрити плівкою. Відправити у холодильник на 8 годин для просочування.

Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачею зняти плівку, посипати тертим шоколадом. За бажанням перед викладанням печиво вмочити у тепле молоко для більш ніжної текстури.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів і тортів

Ось, наприклад, чудовий рецепт вологого торта "Мадонна" — ніжніший за Тирамісу та смачніший за Медовик.

Також рекомендуємо звернути увагу на рецепт низькокалорійного десерту, який можна їсти навіть уночі. Для цього просто кладемо кисломолочний сир і сухофрукти в пляшку — за годину торт без випічки.

Ось ще один варіант корисного десерту без духовки за 5 хв — підійде тим, хто на дієті.

Або спробуйте приготувати торт без цукру, без яєць, без борошна, який виходить дуже смачним.

Ще один рецепт торта "Настя", який готується лише за 15 хвилин — без випічки та без тіста.