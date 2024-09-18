Бюджетный торт за 15 минут без выпечки – пошаговый рецепт приготовления

Торт за 15 минут без выпечки — бюджетный шоколадно-молочный десерт с необычным заварным кремом
Хотите быстро приготовить вкусный десерт без выпечки? Этот бюджетный торт из шоколадного и молочного печенья с нежным кремом станет настоящим открытием! Только 15 минут вашего времени — и вы получите изысканный десерт, который будет наслаждаться, как в самой лучшей кондитерской.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- шоколадное печенье 400 г;
- молочное печенье 300 г;
- молоко 800 мл;
- яйца 3 шт.;
- сахар 170 г;
- сливочное масло 100 г;
- кокосовая стружка 100 г;
- мука 2 ст. л.;
- кукурузный крахмал 1 ст. л.;
- ванильный сахар 10 г.
Способ приготовления
Для крема необходимо разбить яйца в кастрюлю, добавить сахар, ванильный сахар, муку и крахмал. Все тщательно перемешать. Постепенно вливать молоко, помешивая смесь. На среднем огне довести крем до загустения, не прекращая перемешивание. Когда крем станет густым, добавить сливочное масло и растопить его в массе. Варить еще несколько минут.
Затем добавить кокосовую стружку, перемешать, переложить крем в миску, накрыть пленкой в контакт и оставить охлаждаться. После охлаждения смазать дно формы кремом и выложить пласт шоколадного печенья плотно друг к другу.
На шоколадное печенье выложить еще один слой крема, а сверху разместить молочное печенье. Продолжайте чередовать слои печенья и крема, используя шоколадное и молочное печенье поочередно.
Остатки шоколадного печенья измельчить в крошку и посыпать последний слой торта. Накрыть торт пищевой пленкой и отправить в холодильник на 3-4 часа для пропитки. Для лучшего результата рекомендуется оставить торт в холодильнике всю ночь.
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