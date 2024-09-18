Бюджетный торт за 15 минут без выпечки – пошаговый рецепт приготовления

Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите быстро приготовить вкусный десерт без выпечки? Этот бюджетный торт из шоколадного и молочного печенья с нежным кремом станет настоящим открытием! Только 15 минут вашего времени — и вы получите изысканный десерт, который будет наслаждаться, как в самой лучшей кондитерской.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

шоколадное печенье 400 г;

молочное печенье 300 г;

молоко 800 мл;

яйца 3 шт.;

сахар 170 г;

сливочное масло 100 г;

кокосовая стружка 100 г;

мука 2 ст. л.;

кукурузный крахмал 1 ст. л.;

ванильный сахар 10 г.

Способ приготовления

Для крема необходимо разбить яйца в кастрюлю, добавить сахар, ванильный сахар, муку и крахмал. Все тщательно перемешать. Постепенно вливать молоко, помешивая смесь. На среднем огне довести крем до загустения, не прекращая перемешивание. Когда крем станет густым, добавить сливочное масло и растопить его в массе. Варить еще несколько минут.

Печенье и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Затем добавить кокосовую стружку, перемешать, переложить крем в миску, накрыть пленкой в контакт и оставить охлаждаться. После охлаждения смазать дно формы кремом и выложить пласт шоколадного печенья плотно друг к другу.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

На шоколадное печенье выложить еще один слой крема, а сверху разместить молочное печенье. Продолжайте чередовать слои печенья и крема, используя шоколадное и молочное печенье поочередно.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Остатки шоколадного печенья измельчить в крошку и посыпать последний слой торта. Накрыть торт пищевой пленкой и отправить в холодильник на 3-4 часа для пропитки. Для лучшего результата рекомендуется оставить торт в холодильнике всю ночь.

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