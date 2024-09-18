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Торт за 15 хвилин без випічки — бюджетний шоколадно-молочний десерт із незвичайним заварним кремом

18 вересня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Бюджетний торт за 15 хвилин без випічки — покроковий рецепт приготування
Торт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете швидко приготувати смачний десерт без випікання? Цей бюджетний торт із шоколадного та молочного печива з ніжним заварним кремом стане справжнім відкриттям! Лише 15 хвилин вашого часу — і ви отримаєте вишуканий десерт, який смакуватиме, як у найкращій кондитерській.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • шоколадне печиво 400 г;
  • молочне печиво 300 г;
  • молоко 800 мл;
  • яйця 3 шт.;
  • цукор 170 г;
  • вершкове масло 100 г;
  • кокосова стружка 100 г;
  • борошно 2 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль 1 ст. л.;
  • ванільний цукор 10 г.

Спосіб приготування 

Для крему необхідно розбити яйця в каструлю, додати цукор, ванільний цукор, борошно та крохмаль. Все ретельно перемішати. Поступово вливати молоко, помішуючи суміш. На середньому вогні довести крем до загусання, не припиняючи перемішування. Коли крем стане густим, додати вершкове масло та розтопити його в масі. Варити ще кілька хвилин.

рецепт торта за 15 хвилин
Печиво та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Потім додати кокосову стружку, перемішати, перекласти крем у миску, накрити плівкою в контакт і залишити охолоджуватися. Після охолодження змастити дно форми кремом і викласти шар шоколадного печива щільно один до одного.

простий рецепт торта за 15 хвилин
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

На шоколадне печиво викласти черговий шар крему, а зверху розмістити молочне печиво. Продовжувати чергувати шари печива і крему, використовуючи шоколадне і молочне печиво по черзі.

рецепт торта за 15 хвилин без випічки
Шматок торту. Фото: gospodynka.com.ua

Залишки шоколадного печива подрібнити в крихту й посипати останній шар торта. Накрити торт харчовою плівкою і відправити в холодильник на 3-4 години для просочення. Для кращого результату рекомендується залишити торт у холодильнику на всю ніч.

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