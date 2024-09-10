Торт за 15 минут без выпечки всего 5 ингредиентов – пошаговый рецепт

Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно
Приготовьте торт всего за 15 минут без выпечки, используя всего 5 ингредиентов! Этот рецепт идеально подойдет для ищущих быстрый, бюджетный и очень вкусный десерт. Простота приготовления и невероятный вкус гарантированно удивят всех.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- печенье (крекер) 300 г;
- сахар 200 г;
- сметана 400-500 г;
- шоколад 50 г (для украшения, по желанию);
- банан 1-2 шт.
Способ приготовления
Нарежьте бананы мелкими кусочками или сделайте пюре. Смешайте банановое пюре с сахаром и сметаной до однородной массы. Добавьте в полученный крем измельченное печенье и тщательно перемешайте, чтобы все равномерно соединилось.
Для формирования торта возьмите миску или форму для торта и выстелите ее пищевой пленкой, оставляя края пленки достаточно длинными, чтобы завернуть массу сверху. Важно, чтобы пленка плотно прилегала к форме, в противном случае торт может вытекать.
Выложите приготовленную массу в форму, заверните края плёнки и оставьте в холодильнике на ночь для стабилизации. Наутро извлеките торт из формы, перевернув его в плоское блюдо, и снимите пленку.
Перед подачей натрите шоколад и посыпьте сверху торт для украшения.
Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки — готовится 10 минут.
Также советуем ознакомиться с рецептом клубничного торта без муки — вкусно и красиво.
Еще мы рассказывали об удивительном рецепте вкусного муссового торта — пошаговое описание фото и видео.
Читайте Новини.LIVE!