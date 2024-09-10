Торт за 15 минут без выпечки всего 5 ингредиентов – пошаговый рецепт

Торт с печеньем. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовьте торт всего за 15 минут без выпечки, используя всего 5 ингредиентов! Этот рецепт идеально подойдет для ищущих быстрый, бюджетный и очень вкусный десерт. Простота приготовления и невероятный вкус гарантированно удивят всех.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

печенье (крекер) 300 г;

сахар 200 г;

сметана 400-500 г;

шоколад 50 г (для украшения, по желанию);

банан 1-2 шт.

Способ приготовления

Нарежьте бананы мелкими кусочками или сделайте пюре. Смешайте банановое пюре с сахаром и сметаной до однородной массы. Добавьте в полученный крем измельченное печенье и тщательно перемешайте, чтобы все равномерно соединилось.

Печенье для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для формирования торта возьмите миску или форму для торта и выстелите ее пищевой пленкой, оставляя края пленки достаточно длинными, чтобы завернуть массу сверху. Важно, чтобы пленка плотно прилегала к форме, в противном случае торт может вытекать.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Выложите приготовленную массу в форму, заверните края плёнки и оставьте в холодильнике на ночь для стабилизации. Наутро извлеките торт из формы, перевернув его в плоское блюдо, и снимите пленку.

Торт с печеньем. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей натрите шоколад и посыпьте сверху торт для украшения.

Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки — готовится 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом клубничного торта без муки — вкусно и красиво.

Еще мы рассказывали об удивительном рецепте вкусного муссового торта — пошаговое описание фото и видео.