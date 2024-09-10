Торт за 15 хвилин без випічки всього 5 інгредієнтів — покроковий рецепт

Торт з печивом. Фото: gospodynka.com.ua

Приготуйте торт всього за 15 хвилин без випічки, використовуючи лише 5 інгредієнтів! Цей рецепт ідеально підійде для тих, хто шукає швидкий, бюджетний і дуже смачний десерт. Простота приготування та неймовірний смак гарантовано здивують усіх.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

печиво (крекер) 300 г;

цукор 200 г;

сметана 400-500 г;

шоколад 50 г (для прикраси, за бажанням);

банан 1-2 шт.

Спосіб приготування

Наріжте банани дрібними шматочками або зробіть пюре. Змішайте бананове пюре з цукром та сметаною до однорідної маси. Додайте до отриманого крему подрібнене печиво і ретельно перемішайте, щоб усе рівномірно з'єдналося.

Печиво для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для формування торта візьміть миску або форму для торта та вистеліть її харчовою плівкою, залишаючи краї плівки достатньо довгими, щоб загорнути масу зверху. Важливо, щоб плівка щільно прилягала до форми, інакше торт може витекти.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Викладіть приготовлену масу у форму, загорніть краї плівки і залиште в холодильнику на ніч для стабілізації. На ранок вийміть торт з форми, перевернувши його на плоске блюдо, та зніміть плівку.

Торт з печивом. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею натріть шоколад і посипте зверху торт для прикраси.

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