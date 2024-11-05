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Торт за 20 минут — понадобится стакан кефира и одно яйцо

5 ноября 2024 03:20
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Быстрый торт к чаю за 20 минут – рецепт с кефиром и яйцом
Торт к чаю. Фото: gospodynka.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Ищете простой рецепт быстрого торта? Вам понадобится только стакан кефира и одно яйцо. Через 20 минут вы приготовите вкусный десерт, который идеально подойдет к чаю.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • сахар 150 г;
  • желтки 2 шт.;
  • крахмал 3 ст. л.;
  • молоко 600 мл;
  • сливочное масло 200 г.

Для теста:

  • сливочное масло 80 г;
  • мед 3 ст. л.;
  • сода 1 ч. л.;
  • яйца 4-5 шт.;
  • сахар 200 г;
  • мука 450 г;
  • какао;
  • шоколад для украшения.

Способ приготовления

В кастрюлю с толстым дном добавьте сахар и желтки, перемешайте в однородную массу. Добавьте крахмал и молоко, постоянно помешивая. Поставьте на огонь и доведите до загустения. Перелейте в миску, накройте пищевой пленкой в контакт и дайте остыть.

торт к чаю за 20 минут
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле растопите сливочное масло с медом, добавьте соду, помешивая, до полного растворения. Снимите с огня, дайте массе немного остыть, добавьте яйца, сахар и перемешайте. Всыпьте муку и какао, замесите тесто, разделите его на 7 частей и сформуйте шарики. Накройте пленкой, чтобы тесто не подсохло.

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Шарики из теста. Фото: gospodynka.com.ua

Раскатайте шарики в прямоугольные пласты, обрежьте края.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекайте коржи на пергаменте, посыпанном мукой, в разогретой духовке до 200 °C примерно по 4 минуты на каждый. Взбейте мягкое сливочное масло в пышную массу и смешайте его с охлажденным заварным кремом до однородности.

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Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазывайте коржи кремом, полейте верхний слой растопленным шоколадом и дайте торту настояться перед подачей.

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Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.

Также обратите внимание на рецепт, где много яблок — пирог "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается.

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