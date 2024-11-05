Быстрый торт к чаю за 20 минут – рецепт с кефиром и яйцом

Торт за 20 минут — понадобится стакан кефира и одно яйцо
Ищете простой рецепт быстрого торта? Вам понадобится только стакан кефира и одно яйцо. Через 20 минут вы приготовите вкусный десерт, который идеально подойдет к чаю.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сахар 150 г;
- желтки 2 шт.;
- крахмал 3 ст. л.;
- молоко 600 мл;
- сливочное масло 200 г.
Для теста:
- сливочное масло 80 г;
- мед 3 ст. л.;
- сода 1 ч. л.;
- яйца 4-5 шт.;
- сахар 200 г;
- мука 450 г;
- какао;
- шоколад для украшения.
Способ приготовления
В кастрюлю с толстым дном добавьте сахар и желтки, перемешайте в однородную массу. Добавьте крахмал и молоко, постоянно помешивая. Поставьте на огонь и доведите до загустения. Перелейте в миску, накройте пищевой пленкой в контакт и дайте остыть.
В кастрюле растопите сливочное масло с медом, добавьте соду, помешивая, до полного растворения. Снимите с огня, дайте массе немного остыть, добавьте яйца, сахар и перемешайте. Всыпьте муку и какао, замесите тесто, разделите его на 7 частей и сформуйте шарики. Накройте пленкой, чтобы тесто не подсохло.
Раскатайте шарики в прямоугольные пласты, обрежьте края.
Выпекайте коржи на пергаменте, посыпанном мукой, в разогретой духовке до 200 °C примерно по 4 минуты на каждый. Взбейте мягкое сливочное масло в пышную массу и смешайте его с охлажденным заварным кремом до однородности.
Перемазывайте коржи кремом, полейте верхний слой растопленным шоколадом и дайте торту настояться перед подачей.
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