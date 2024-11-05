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Торт за 20 хвилин — знадобиться склянка кефіру та одне яйце

5 листопада 2024 03:20
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Швидкий торт до чаю за 20 хвилин — рецепт з кефіром та яйцем
Торт до чаю. Фото: gospodynka.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Шукаєте простий рецепт швидкого торта? Вам знадобляться лише склянка кефіру та одне яйце. За 20 хвилин ви приготуєте смачний десерт, який ідеально підійде до чаю.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • цукор 150 г;
  • жовтки 2 шт.;
  • крохмаль 3 ст. л.;
  • молоко 600 мл;
  • вершкове масло 200 г.

Для тіста: 

  • вершкове масло 80 г;
  • мед 3 ст. л.;
  • сода 1 ч. л.;
  • яйця 4-5 шт.;
  • цукор 200 г;
  • борошно 450 г;
  • какао;
  • шоколад для прикраси. 

Спосіб приготування 

У каструлю з товстим дном додайте цукор і жовтки, перемішайте до однорідної маси. Додайте крохмаль і молоко, постійно помішуючи. Поставте на вогонь і доведіть до загустіння. Перекладіть у миску, накрийте харчовою плівкою в контакт і дайте охолонути.

торт до чаю за 20 хвилин
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі розтопіть вершкове масло з медом, додайте соду, помішуючи, до повного розчинення. Зніміть з вогню, дайте масі трохи охолонути, додайте яйця, цукор і перемішайте. Всипте борошно і какао, замісіть тісто, поділіть його на 7 частин і сформуйте кульки. Накрийте плівкою, щоб тісто не підсохло.

торт до чаю рецепт за 20 хвилин
Кульки з тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачайте кульки в прямокутні пласти, обріжте краї.

смачний торт до чаю рецепт за 20 хвилин
Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

Випікайте коржі на пергаменті, посипаному борошном, у розігрітій духовці до 200 °C приблизно по 4 хвилини на кожен. Збийте м'яке вершкове масло до пишної маси і змішайте його з охолодженим заварним кремом до однорідності.

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Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перемащуйте коржі кремом, полийте верхній шар розтопленим шоколадом і дайте тортові настоятися перед подачею.

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Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

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