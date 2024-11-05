Швидкий торт до чаю за 20 хвилин — рецепт з кефіром та яйцем

Торт до чаю. Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте простий рецепт швидкого торта? Вам знадобляться лише склянка кефіру та одне яйце. За 20 хвилин ви приготуєте смачний десерт, який ідеально підійде до чаю.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

цукор 150 г;

жовтки 2 шт.;

крохмаль 3 ст. л.;

молоко 600 мл;

вершкове масло 200 г.

Для тіста:

вершкове масло 80 г;

мед 3 ст. л.;

сода 1 ч. л.;

яйця 4-5 шт.;

цукор 200 г;

борошно 450 г;

какао;

шоколад для прикраси.

Спосіб приготування

У каструлю з товстим дном додайте цукор і жовтки, перемішайте до однорідної маси. Додайте крохмаль і молоко, постійно помішуючи. Поставте на вогонь і доведіть до загустіння. Перекладіть у миску, накрийте харчовою плівкою в контакт і дайте охолонути.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі розтопіть вершкове масло з медом, додайте соду, помішуючи, до повного розчинення. Зніміть з вогню, дайте масі трохи охолонути, додайте яйця, цукор і перемішайте. Всипте борошно і какао, замісіть тісто, поділіть його на 7 частин і сформуйте кульки. Накрийте плівкою, щоб тісто не підсохло.

Кульки з тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачайте кульки в прямокутні пласти, обріжте краї.

Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

Випікайте коржі на пергаменті, посипаному борошном, у розігрітій духовці до 200 °C приблизно по 4 хвилини на кожен. Збийте м'яке вершкове масло до пишної маси і змішайте його з охолодженим заварним кремом до однорідності.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перемащуйте коржі кремом, полийте верхній шар розтопленим шоколадом і дайте тортові настоятися перед подачею.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

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