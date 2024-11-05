Швидкий торт до чаю за 20 хвилин — рецепт з кефіром та яйцем

Торт за 20 хвилин — знадобиться склянка кефіру та одне яйце
Шукаєте простий рецепт швидкого торта? Вам знадобляться лише склянка кефіру та одне яйце. За 20 хвилин ви приготуєте смачний десерт, який ідеально підійде до чаю.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- цукор 150 г;
- жовтки 2 шт.;
- крохмаль 3 ст. л.;
- молоко 600 мл;
- вершкове масло 200 г.
Для тіста:
- вершкове масло 80 г;
- мед 3 ст. л.;
- сода 1 ч. л.;
- яйця 4-5 шт.;
- цукор 200 г;
- борошно 450 г;
- какао;
- шоколад для прикраси.
Спосіб приготування
У каструлю з товстим дном додайте цукор і жовтки, перемішайте до однорідної маси. Додайте крохмаль і молоко, постійно помішуючи. Поставте на вогонь і доведіть до загустіння. Перекладіть у миску, накрийте харчовою плівкою в контакт і дайте охолонути.
У каструлі розтопіть вершкове масло з медом, додайте соду, помішуючи, до повного розчинення. Зніміть з вогню, дайте масі трохи охолонути, додайте яйця, цукор і перемішайте. Всипте борошно і какао, замісіть тісто, поділіть його на 7 частин і сформуйте кульки. Накрийте плівкою, щоб тісто не підсохло.
Розкачайте кульки в прямокутні пласти, обріжте краї.
Випікайте коржі на пергаменті, посипаному борошном, у розігрітій духовці до 200 °C приблизно по 4 хвилини на кожен. Збийте м'яке вершкове масло до пишної маси і змішайте його з охолодженим заварним кремом до однорідності.
Перемащуйте коржі кремом, полийте верхній шар розтопленим шоколадом і дайте тортові настоятися перед подачею.
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