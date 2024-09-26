Торт за 5 минут без выпечки из 250 г вафель – пошаговый рецепт приготовления

Торт за 5 минут без выпечки на праздник или в чай — понадобится 250 г вафель
Хотите приготовить вкусный десерт за считанные минуты? Этот торт без выпечки — идеальный вариант! Вам понадобится всего 250 г вафель и еще немного времени, чтобы удивить гостей или семью ароматным сладким блюдом к чаю или на праздник.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- вафли 250 г;
- желатин 10 г;
- молоко (или вода) 100 мл;
- творог 5-9% 500 г;
- сахар 100 г;
- йогурт питьевой 250 мл;
- какао 2 ч. л;
- ванильный сахар 10 г.
Способ приготовления
Вафли измельчить с помощью блендера до получения однородной массы. Взять разъемную форму диаметром 18 см, поставить ее на тарелку и смазать бока формы растительным маслом. Измельченные вафли выложить на дно формы, хорошо прижимая.
Желатин залить холодным молоком (или водой) и перемешать. Оставить на 10-15 минут, чтобы желатин отек. Когда желатин набухнет, растопить его на водяной бане или в микроволновке, не доводя до кипения, и перемешать до полного растворения.
Сыр смешать с сахаром и йогуртом, взбить до однородной консистенции блендером. К набухшему желатину добавить одну ложку творожной массы и перемешать, чтобы выровнять температуру. Затем влить желатиновую смесь в оставшуюся сырную массу и тщательно перемешать блендером.
Получившуюся творожную массу разделить на две равные части. В одну добавить какао, в другую — ванильный сахар, обе смеси хорошо перемешать.
Обе массы прогреть в микроволновке по 30-40 секунд, чтобы они стали реже. В форму поочередно выкладывать две массы, начиная с центра формы.
С помощью деревянной палочки сделать узор на поверхности торта. Завернуть форму в пищевую пленку и поставить в холодильник на 1-2 часа для застывания.
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