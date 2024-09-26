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Торт за 5 минут без выпечки на праздник или в чай — понадобится 250 г вафель

26 сентября 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Торт за 5 минут без выпечки из 250 г вафель – пошаговый рецепт приготовления
Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите приготовить вкусный десерт за считанные минуты? Этот торт без выпечки — идеальный вариант! Вам понадобится всего 250 г вафель и еще немного времени, чтобы удивить гостей или семью ароматным сладким блюдом к чаю или на праздник.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • вафли 250 г;
  • желатин 10 г;
  • молоко (или вода) 100 мл;
  • творог 5-9% 500 г;
  • сахар 100 г;
  • йогурт питьевой 250 мл;
  • какао 2 ч. л;
  • ванильный сахар 10 г.

Способ приготовления

Вафли измельчить с помощью блендера до получения однородной массы. Взять разъемную форму диаметром 18 см, поставить ее на тарелку и смазать бока формы растительным маслом. Измельченные вафли выложить на дно формы, хорошо прижимая.

торт без выпечки за 5 минут
Измельченные вафли. Фото: gospodynka.com.ua

Желатин залить холодным молоком (или водой) и перемешать. Оставить на 10-15 минут, чтобы желатин отек. Когда желатин набухнет, растопить его на водяной бане или в микроволновке, не доводя до кипения, и перемешать до полного растворения.

рецепт торта без выпечки за 5 минут
Основание для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Сыр смешать с сахаром и йогуртом, взбить до однородной консистенции блендером. К набухшему желатину добавить одну ложку творожной массы и перемешать, чтобы выровнять температуру. Затем влить желатиновую смесь в оставшуюся сырную массу и тщательно перемешать блендером.

простой рецепт торта без выпечки за 5 минут
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Получившуюся творожную массу разделить на две равные части. В одну добавить какао, в другую — ванильный сахар, обе смеси хорошо перемешать.

домашний рецепт торта без выпечки за 5 минут
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Обе массы прогреть в микроволновке по 30-40 секунд, чтобы они стали реже. В форму поочередно выкладывать две массы, начиная с центра формы.

вкусный рецепт торта без выпечки за 5 минут
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

С помощью деревянной палочки сделать узор на поверхности торта. Завернуть форму в пищевую пленку и поставить в холодильник на 1-2 часа для застывания.

быстрый рецепт торта без выпечки за 5 минут
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

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Обратите внимание на торт за 15 минут, только из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и вкусно.

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