Торт за 5 минут без выпечки из 250 г вафель – пошаговый рецепт приготовления

Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите приготовить вкусный десерт за считанные минуты? Этот торт без выпечки — идеальный вариант! Вам понадобится всего 250 г вафель и еще немного времени, чтобы удивить гостей или семью ароматным сладким блюдом к чаю или на праздник.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

вафли 250 г;

желатин 10 г;

молоко (или вода) 100 мл;

творог 5-9% 500 г;

сахар 100 г;

йогурт питьевой 250 мл;

какао 2 ч. л;

ванильный сахар 10 г.

Способ приготовления

Вафли измельчить с помощью блендера до получения однородной массы. Взять разъемную форму диаметром 18 см, поставить ее на тарелку и смазать бока формы растительным маслом. Измельченные вафли выложить на дно формы, хорошо прижимая.

Измельченные вафли. Фото: gospodynka.com.ua

Желатин залить холодным молоком (или водой) и перемешать. Оставить на 10-15 минут, чтобы желатин отек. Когда желатин набухнет, растопить его на водяной бане или в микроволновке, не доводя до кипения, и перемешать до полного растворения.

Основание для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Сыр смешать с сахаром и йогуртом, взбить до однородной консистенции блендером. К набухшему желатину добавить одну ложку творожной массы и перемешать, чтобы выровнять температуру. Затем влить желатиновую смесь в оставшуюся сырную массу и тщательно перемешать блендером.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Получившуюся творожную массу разделить на две равные части. В одну добавить какао, в другую — ванильный сахар, обе смеси хорошо перемешать.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Обе массы прогреть в микроволновке по 30-40 секунд, чтобы они стали реже. В форму поочередно выкладывать две массы, начиная с центра формы.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

С помощью деревянной палочки сделать узор на поверхности торта. Завернуть форму в пищевую пленку и поставить в холодильник на 1-2 часа для застывания.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

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