Торт за 5 хвилин без випічки з 250 г вафель — покроковий рецепт приготування

Торт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua

Хочете приготувати смачний десерт за лічені хвилини? Цей торт без випічки — ідеальний варіант! Вам знадобиться всього 250 г вафель і ще трохи часу, щоб здивувати гостей або родину ароматною солодкою стравою до чаю або на свято.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

вафлі 250 г;

желатин 10 г;

молоко (або вода) 100 мл;

сир 5-9% 500 г;

цукор 100 г;

йогурт питний 250 мл;

какао 2 ч. л;

ванільний цукор 10 г.

Спосіб приготування

Вафлі подрібнити за допомогою блендера до отримання однорідної маси. Взяти роз'ємну форму діаметром 18 см, поставити її на тарілку та змастити боки форми олією. Подрібнені вафлі викласти на дно форми, добре притискаючи.

Подрібнені вафлі. Фото: gospodynka.com.ua

Желатин залити холодним молоком (або водою) та перемішати. Залишити на 10-15 хвилин, щоб желатин набряк. Коли желатин набухне, розтопити його на водяній бані або в мікрохвильовій печі, не доводячи до кипіння, і перемішати до повного розчинення.

Основа для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Сир змішати з цукром та йогуртом, збити блендером до однорідної консистенції. До набряклого желатину додати одну ложку сирної маси та перемішати, щоб вирівняти температури. Потім влити желатинову суміш у решту сирної маси та ретельно перемішати блендером.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Отриману сирну масу розділити на дві рівні частини. В одну додати какао, в іншу — ванільний цукор, обидві суміші добре перемішати.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Обидві маси прогріти в мікрохвильовій печі по 30-40 секунд, щоб вони стали рідшими. У форму по черзі викладати дві маси, починаючи з центру форми.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

За допомогою дерев'яної палички зробити візерунок на поверхні торта. Загорнути форму в харчову плівку та поставити в холодильник на 1-2 години для застигання.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

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