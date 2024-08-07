Тосты с беконом и яйцом – пошаговый рецепт завтрака от Ольги Сумской

Тосты с беконом и яйцом. Фото: YouTube @kyivchannel

Этот рецепт тостов с беконом и яйцом от Ольги Сумской станет идеальным началом вашего дня. Быстрый и простой в приготовлении, завтрак сочетает хрустящий бекон, нежные яйца и ароматные тосты.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КИЕВ24 | Телеканал Киев.

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Вам понадобится:

хлеб тостовый — 2-4 шт.;

бекон — 50 г;

яйца — 2 шт.;

майонез — 2 ст.л.;

помидор — 1-2 шт.;

зеленый салат;

соль;

перец.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить все ингредиенты, разогреть сковороду и подсушить хлеб без растительного масла.

Ингредиенты для завтрака. Фото: YouTube @kyivchannel

На сковороде обжарить кусочки бекона. Далее пожарьте яйца, это можно сделать со специальной формой.

Приготовление яиц. Фото: YouTube @kyivchannel

На хлеб выкладываем немного майонеза и яйца, затем листья салата, помидор и бекон.

Приготовление тостов. Фото: YouTube @kyivchannel

Сэндвичи готовы, подавать горячими.

Тосты с беконом и яйцом. Фото: YouTube @kyivchannel

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