Тосты с беконом и яйцом – пошаговый рецепт завтрака от Ольги Сумской

Тосты с беконом и яйцом — рецепт завтрака от Ольги Сумской
Этот рецепт тостов с беконом и яйцом от Ольги Сумской станет идеальным началом вашего дня. Быстрый и простой в приготовлении, завтрак сочетает хрустящий бекон, нежные яйца и ароматные тосты.
Рецепт опубликовали на YouTube канале КИЕВ24 | Телеканал Киев.
Вам понадобится:
- хлеб тостовый — 2-4 шт.;
- бекон — 50 г;
- яйца — 2 шт.;
- майонез — 2 ст.л.;
- помидор — 1-2 шт.;
- зеленый салат;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Сначала нужно подготовить все ингредиенты, разогреть сковороду и подсушить хлеб без растительного масла.
На сковороде обжарить кусочки бекона. Далее пожарьте яйца, это можно сделать со специальной формой.
На хлеб выкладываем немного майонеза и яйца, затем листья салата, помидор и бекон.
Сэндвичи готовы, подавать горячими.
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