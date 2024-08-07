Тости з беконом і яйцем — покроковий рецепт сніданку від Ольги Сумської

Тости з беконом і яйцем. Фото: YouTube @kyivchannel

Цей рецепт тостів з беконом і яйцем від Ольги Сумської стане ідеальним початком вашого дня. Швидкий і простий у приготуванні, цей сніданок поєднує хрусткий бекон, ніжні яйця та ароматні тости.

Рецепт опублікували на YouTube каналі КИЇВ24 | Телеканал Київ.

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Вам знадобиться:

хліб тостовий — 2-4 шт.;

бекон — 50 г;

яйця — 2 шт.;

майонез — 2 ст.л.;

помідор — 1-2 шт.;

зелений салат;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно підготувати всі інгредієнти, розігріти пательню та підсушити хліб без олії.

Інгредієнти для сніданку. Фото: YouTube @kyivchannel

На пательні обсмажити шматочки бекону. Далі посмажити яйця, це можна зробити зі спеціальною формою.

Приготування яєць. Фото: YouTube @kyivchannel

На хліб викладаємо трохи майонезу та яйце, потім листя салату, помідор та бекон.

Приготування тостів. Фото: YouTube @kyivchannel

Сендвічі готові, подавати гарячими.

Тости з беконом та яйцем. Фото: YouTube @kyivchannel

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