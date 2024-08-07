Тости з беконом і яйцем — покроковий рецепт сніданку від Ольги Сумської

Тости з беконом і яйцем — рецепт сніданку від Ольги Сумської
Цей рецепт тостів з беконом і яйцем від Ольги Сумської стане ідеальним початком вашого дня. Швидкий і простий у приготуванні, цей сніданок поєднує хрусткий бекон, ніжні яйця та ароматні тости.
Рецепт опублікували на YouTube каналі КИЇВ24 | Телеканал Київ.
Вам знадобиться:
- хліб тостовий — 2-4 шт.;
- бекон — 50 г;
- яйця — 2 шт.;
- майонез — 2 ст.л.;
- помідор — 1-2 шт.;
- зелений салат;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно підготувати всі інгредієнти, розігріти пательню та підсушити хліб без олії.
На пательні обсмажити шматочки бекону. Далі посмажити яйця, це можна зробити зі спеціальною формою.
На хліб викладаємо трохи майонезу та яйце, потім листя салату, помідор та бекон.
Сендвічі готові, подавати гарячими.
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