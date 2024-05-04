Как приготовить мешанину на Пасху – пошаговое описание

Мешанина на Пасху. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Пасхальная мешанина, или Пасхальный салат, — это традиционное блюдо, которое первым готовят на праздничный завтрак в Западной Украине. Это очень вкусно и сытно, ведь она готовится из продуктов, которые святились в корзине.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца;

хрон;

ветчина;

домашний творог;

зелень.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать куриные яйца и выложить на тарелку. По желанию, можно выложить сливочное масло.

Куриные яйца. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Сверху можно натереть хрен и выложить сыр или брынзу.

Добавление сыра. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Сверху натереть еще хрен и выложить домашнюю ветчину.

Ветчина и хрен. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Добавить соль, перец по вкусу и зелень.

Приготовление салата. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой Дайкон.

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

Также советуем ознакомиться с суперсалатом из пекинской капусты через пять минут.

Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.