Как приготовить мешанину на Пасху – пошаговое описание

Традиционная мешанина на Пасху — салат из корзины
Пасхальная мешанина, или Пасхальный салат, — это традиционное блюдо, которое первым готовят на праздничный завтрак в Западной Украине. Это очень вкусно и сытно, ведь она готовится из продуктов, которые святились в корзине.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- яйца;
- хрон;
- ветчина;
- домашний творог;
- зелень.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать куриные яйца и выложить на тарелку. По желанию, можно выложить сливочное масло.
Сверху можно натереть хрен и выложить сыр или брынзу.
Сверху натереть еще хрен и выложить домашнюю ветчину.
Добавить соль, перец по вкусу и зелень.
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