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Традиционная мешанина на Пасху — салат из корзины

4 мая 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить мешанину на Пасху – пошаговое описание
Мешанина на Пасху. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Пасхальная мешанина, или Пасхальный салат, — это традиционное блюдо, которое первым готовят на праздничный завтрак в Западной Украине. Это очень вкусно и сытно, ведь она готовится из продуктов, которые святились в корзине.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • яйца;
  • хрон;
  • ветчина;
  • домашний творог;
  • зелень.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать куриные яйца и выложить на тарелку. По желанию, можно выложить сливочное масло.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Сверху можно натереть хрен и выложить сыр или брынзу.

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Добавление сыра. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Сверху натереть еще хрен и выложить домашнюю ветчину.

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Ветчина и хрен. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Добавить соль, перец по вкусу и зелень.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой Дайкон.

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

Также советуем ознакомиться с суперсалатом из пекинской капусты через пять минут.

Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

лайфхаки
Пасха
салат
Украинская кухня
пасхальная корзина

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