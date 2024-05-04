Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Традиційна мішанина на Великдень — салат з кошика arrow

Традиційна мішанина на Великдень — салат з кошика

4 травня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати мішанину на Великдень — покроковий опис
Мішанина на Великдень. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Великодня мішанина, або Великодній салат, — це традиційна страва, яку першою готують на святковий сніданок в Західній Україні. Це дуже смачно та ситно, адже готується вона з продуктів, які святилися у кошику.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • яйця;
  • хрон; 
  • шинка; 
  • домашній сир;
  • зелень. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати курячі яйця та викласти на тарілку. За бажанням можна викласти вершкове масло. 

null
Курячі яйця. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Зверху можна натерти хрін та викласти домашній сир або бринзу. 

null
Додавання сиру. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Зверху натерти ще хріна та викласти домашню шинку. 

null
Шинка та хрін. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Додати сіль, перець за смаком та зелень. 

null
Приготування салату. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Раніше ми писали про рецепт смачного овочевого салату з редькою Дайкон.

Ще ми писали про рецепт зимового салату з куркою та чорносливом.

Також радимо ознайомитися із суперсалатом із пекінської капусти за п'ять хвилин.

Також ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь і шкоду.

лайфхаки
Великдень
салат
Українська кухня
великодній кошик

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів

20:39 Українці можуть піти з польського ринку праці — хто їх може замінити