Як приготувати мішанину на Великдень — покроковий опис

Мішанина на Великдень. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Великодня мішанина, або Великодній салат, — це традиційна страва, яку першою готують на святковий сніданок в Західній Україні. Це дуже смачно та ситно, адже готується вона з продуктів, які святилися у кошику.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

яйця;

хрон;

шинка;

домашній сир;

зелень.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати курячі яйця та викласти на тарілку. За бажанням можна викласти вершкове масло.

Курячі яйця. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Зверху можна натерти хрін та викласти домашній сир або бринзу.

Додавання сиру. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Зверху натерти ще хріна та викласти домашню шинку.

Шинка та хрін. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Додати сіль, перець за смаком та зелень.

Приготування салату. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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