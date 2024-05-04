Як приготувати мішанину на Великдень — покроковий опис

Традиційна мішанина на Великдень — салат з кошика
Великодня мішанина, або Великодній салат, — це традиційна страва, яку першою готують на святковий сніданок в Західній Україні. Це дуже смачно та ситно, адже готується вона з продуктів, які святилися у кошику.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- яйця;
- хрон;
- шинка;
- домашній сир;
- зелень.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати курячі яйця та викласти на тарілку. За бажанням можна викласти вершкове масло.
Зверху можна натерти хрін та викласти домашній сир або бринзу.
Зверху натерти ще хріна та викласти домашню шинку.
Додати сіль, перець за смаком та зелень.
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