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Традиционное блюдо украинской кухни — сырники по-киевски

8 апреля 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сырники по-киевски, которые получаются очень вкусными
Сырники по-киевски. Фото: YouTube @user-Tetiana8
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт очень необычных сырников. Они получаются вкусными и питательными. Попробуйте приготовить на завтрак.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу

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Вам понадобится: 

  • творог 9% 350-400 г;
  • яйца 1 шт.;
  • соль, ванильный сахар. 

Для начинки:

  • варенье 60-80 г;
  • изюм 40-50 г. 

Для панировки:

  • мука, яйцо;
  • сливочное масло (или растительное масло) для жарки. 

Способ приготовления 

Подготовить начинку. Изюм вымыть и высушить. 

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Творог и яйцо. Фото: YouTube @user-Tetiana8

Изюм соединить с вареньем и протушить. Затем охладить.

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Изюм и варенье. Фото: YouTube @user-Tetiana8

Сыр, яйцо, соль растереть миксером. Из сырной массы сделать кружочки толщиной 5 мм. 

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Творог для сырников. Фото: YouTube @user-Tetiana8

На подготовленные кружки разложить начинку, защипнуть края и сформировать сырники овальной формы.

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Приготовление сырников. Фото: YouTube @user-Tetiana8

Каждый творожник смачивать в растертых яйцах, запанировать в белой панировке (муке).

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Приготовление сырников. Фото: YouTube @user-Tetiana8

Жарить 3-4 минуты с обеих сторон без крышки, затем накрыть крышкой и тушить еще 7-10 минут.

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Приготовление сырников. Фото: YouTube @user-Tetiana8

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.

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Также напомним о рецепте и секрете от шефа, как приготовить сырники идеальной формы.

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