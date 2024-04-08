Сырники по-киевски, которые получаются очень вкусными

Сырники по-киевски. Фото: YouTube @user-Tetiana8

Это рецепт очень необычных сырников. Они получаются вкусными и питательными. Попробуйте приготовить на завтрак.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.

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Вам понадобится:

творог 9% 350-400 г;

яйца 1 шт.;

соль, ванильный сахар.

Для начинки:

варенье 60-80 г;

изюм 40-50 г.

Для панировки:

мука, яйцо;

сливочное масло (или растительное масло) для жарки.

Способ приготовления

Подготовить начинку. Изюм вымыть и высушить.

Творог и яйцо. Фото: YouTube @user-Tetiana8

Изюм соединить с вареньем и протушить. Затем охладить.

Изюм и варенье. Фото: YouTube @user-Tetiana8

Сыр, яйцо, соль растереть миксером. Из сырной массы сделать кружочки толщиной 5 мм.

Творог для сырников. Фото: YouTube @user-Tetiana8

На подготовленные кружки разложить начинку, защипнуть края и сформировать сырники овальной формы.

Приготовление сырников. Фото: YouTube @user-Tetiana8

Каждый творожник смачивать в растертых яйцах, запанировать в белой панировке (муке).

Приготовление сырников. Фото: YouTube @user-Tetiana8

Жарить 3-4 минуты с обеих сторон без крышки, затем накрыть крышкой и тушить еще 7-10 минут.

Приготовление сырников. Фото: YouTube @user-Tetiana8

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