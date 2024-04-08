Сырники по-киевски, которые получаются очень вкусными

Традиционное блюдо украинской кухни — сырники по-киевски
Это рецепт очень необычных сырников. Они получаются вкусными и питательными. Попробуйте приготовить на завтрак.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.
Вам понадобится:
- творог 9% 350-400 г;
- яйца 1 шт.;
- соль, ванильный сахар.
Для начинки:
- варенье 60-80 г;
- изюм 40-50 г.
Для панировки:
- мука, яйцо;
- сливочное масло (или растительное масло) для жарки.
Способ приготовления
Подготовить начинку. Изюм вымыть и высушить.
Изюм соединить с вареньем и протушить. Затем охладить.
Сыр, яйцо, соль растереть миксером. Из сырной массы сделать кружочки толщиной 5 мм.
На подготовленные кружки разложить начинку, защипнуть края и сформировать сырники овальной формы.
Каждый творожник смачивать в растертых яйцах, запанировать в белой панировке (муке).
Жарить 3-4 минуты с обеих сторон без крышки, затем накрыть крышкой и тушить еще 7-10 минут.
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