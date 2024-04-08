Сирники по-київськи, які виходять дуже смачними

Сирники по-київськи. Фото: YouTube @user-Tetiana8

Це рецепт дуже незвичайних сирників. Вони виходять смачними та поживними. Спробуйте приготувати на сніданок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться:

сир 9% 350-400 г;

яйця 1 шт.;

сіль, ванільний цукор.

Для начинки:

варення 60-80 г;

родзинки 40-50 р.

Для панірування:

борошно, яйце;

вершкове масло (або олія) для смаження.

Спосіб приготування

Підготувати начинку. Родзинки вимити і висушити.

Сир і яйце. Фото: YouTube @user-Tetiana8

Родзинки з'єднати з варенням і протушкувати. Потім охолодити.

Родзинки та варення. Фото: YouTube @user-Tetiana8

Сир, яйце, сіль розтерти міксером. З сиркової маси зробити кружальця завтовшки 5 мм.

Сир для сирників. Фото: YouTube @user-Tetiana8

На підготовлені кружки розкласти начинку, закрити краї та сформувати сирники овальної форми.

Приготування сирників. Фото: YouTube @user-Tetiana8

Кожен сирник змочувати в розтертих яйцях, запанірувати в білій паніровці (борошні).

Приготування сирників. Фото: YouTube @user-Tetiana8

Смажити 3-4 хвилини по обидва боки без кришки, потім накрити кришкою і тушкувати ще 7-10 хвилин.

Приготування сирників. Фото: YouTube @user-Tetiana8

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