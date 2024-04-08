Сирники по-київськи, які виходять дуже смачними

Традиційна страва української кухні — сирники по-київськи
Це рецепт дуже незвичайних сирників. Вони виходять смачними та поживними. Спробуйте приготувати на сніданок.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.
Вам знадобиться:
- сир 9% 350-400 г;
- яйця 1 шт.;
- сіль, ванільний цукор.
Для начинки:
- варення 60-80 г;
- родзинки 40-50 р.
Для панірування:
- борошно, яйце;
- вершкове масло (або олія) для смаження.
Спосіб приготування
Підготувати начинку. Родзинки вимити і висушити.
Родзинки з'єднати з варенням і протушкувати. Потім охолодити.
Сир, яйце, сіль розтерти міксером. З сиркової маси зробити кружальця завтовшки 5 мм.
На підготовлені кружки розкласти начинку, закрити краї та сформувати сирники овальної форми.
Кожен сирник змочувати в розтертих яйцях, запанірувати в білій паніровці (борошні).
Смажити 3-4 хвилини по обидва боки без кришки, потім накрити кришкою і тушкувати ще 7-10 хвилин.
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