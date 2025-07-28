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Традиционное украинское блюдо на Маковея — рецепт макового рулета

28 июля 2025 15:00
Марина Евтягина - Редактор
Маковык на Медовый Спас — рецепт с фото традиционной украинской выпечки
Выпечка с маком. Фото: Freepik
Марина Евтягина - Редактор

Праздник Маковея, который до 1 сентября 2023 года традиционно отмечали 14 августа, в этом году приходится на 1 августа — согласно новому церковному календарю. Эта дата совпадает с Успенским постом, поэтому самое время вспомнить о давней традиции готовить блюда с маком — символом достатка, чистоты и урожая. В августе украинцы отмечают сразу три Спаса: Медовый (1 августа), Яблочный (6 августа) и Ореховый (16 августа) — каждый из них связан со щедрыми дарами лета. И мак в этом перечне — один из самых почитаемых. Предлагаем вам традиционный рецепт домашнего макового рулета — ароматной и пышной выпечки, которая украсит любой праздничный стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится (для опары):

  • молоко теплое — 200 мл.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • дрожжи сухие — 8 г.

Для теста:

  • яйцо — 1 шт.;
  • желтки — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • соль — щепотка;
  • цедра лимона — с 1 шт.;
  • масло сливочное — 75 г;
  • мука — 450 г (при необходимости немного больше);
  • ваниль — 10 г.

Для начинки:

  • мак — 100 г;
  • молоко или вода — 200 мл.;
  • сахар — 40 г;
  • ваниль — 10 г.

Способ приготовления

Приготовить опару: смешать теплое молоко с мукой, сахаром и сухими дрожжами. Оставить в теплом месте на 20 минут.

рецепт маківника
Сахар и яйца. Фото: кадр из видео

Для теста взбить яйцо, желтки, цедру лимона и сахар до белого цвета. Добавить соль, растопленное сливочное масло и поднятую опару.

рецепт пирога з маком
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Постепенно вмешать муку с ванилью. Замесить тесто, вымешивая его 15 минут до эластичности. Накрыть полотенцем или пленкой и оставить в теплом месте на 1,5-2 часа.

тісто для маківника
Тесто для макового рулета. Фото: кадр из видео

Подготовить начинку. Мак залить молоком или водой, довести до кипения, проварить на слабом огне 3 минуты. Снять с плиты, настоять 15 минут, слить лишнюю жидкость. Измельчить блендером, добавить сахар и ваниль, перемешать.

начинка з маком
Приготовление начинки с маком. Фото: кадр из видео

Готовое тесто поделить на 2 части. Каждую раскатать тонким слоем (примерно 3 мм), смазать растопленным маслом и посыпать маковой начинкой.

простий рецепт маківника
Тесто и маковая начинка. Фото: кадр из видео

Свернуть в рулет, сделать надрез посередине и сформировать "улитку", накладывая части друг на друга.

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Приготовление макового рулета. Фото: кадр из видео

Выложить в формы диаметром примерно 20 см. Накрыть и оставить на 60-120 минут для подхода.

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Маковій рулет с начинкой Фото: кадр из видео

Выпекать в разогретой духовке при 180 °C около 40 минут до румяности. Проверить готовность деревянной шпажкой.

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