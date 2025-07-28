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Традиційна українська страва на Маковія — рецепт маковика

28 липня 2025 15:00
Марина Євтягіна - Редактор
Маковик на Медовий Спас — рецепт з фото традиційної української випічки
Випічка з маком. Фото: Freepik
Марина Євтягіна - Редактор

Свято Маковія, яке до 1 вересня 2023 року традиційно відзначали 14 серпня, цього року припадає на 1 серпня — згідно з новим церковним календарем. Ця дата збігається з Успенським постом, тому саме час згадати про давню традицію готувати страви з маком — символом достатку, чистоти й урожаю. У серпні українці відзначають одразу три Спаси: Медовий (1 серпня), Яблучний (6 серпня) і Горіховий (16 серпня) — кожен із них пов’язаний із щедрими дарами літа. І мак у цьому переліку — один із найшанованіших. Пропонуємо вам традиційний рецепт домашнього маковика — ароматної й пишної випічки, яка прикрасить будь-який святковий стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen

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Вам знадобиться (для опари):

  • молоко тепле — 200 мл.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • дріжджі сухі — 8 г.

Для тіста:

  • яйце — 1 шт.;
  • жовтки — 2 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • сіль — дрібка;
  • цедра лимона — з 1 шт.;
  • масло вершкове — 75 г;
  • борошно — 450 г (за потреби трохи більше);
  • ваніль — 10 г.

Для начинки:

  • мак — 100 г;
  • молоко або вода — 200 мл.;
  • цукор — 40 г;
  • ваніль — 10 г.

Спосіб приготування

Приготувати опару: змішати тепле молоко з борошном, цукром і сухими дріжджами. Залишити в теплому місці на 20 хвилин.

рецепт маківника
Цукор та яйця. Фото: кадр з відео

Для тіста збити яйце, жовтки, цедру лимона та цукор до білого. Додати сіль, розтоплене вершкове масло та підняту опару.

рецепт пирога з маком
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Поступово вмішати борошно з ваніллю. Замісити тісто, вимішуючи його 15 хвилин до еластичності. Накрити рушником або плівкою та залишити в теплому місці на 1,5–2 години.

тісто для маківника
Тісто для маківника. Фото: кадр з відео

Підготувати начинку. Мак залити молоком або водою, довести до кипіння, проварити на слабкому вогні 3 хвилини. Зняти з плити, настояти 15 хвилин, злити зайву рідину. Подрібнити блендером, додати цукор і ваніль, перемішати.

начинка з маком
Приготування начинки з маком. Фото: кадр з відео

Готове тісто поділити на 2 частини. Кожну розкачати тонким шаром (приблизно 3 мм), змастити розтопленим маслом і посипати маковою начинкою.

простий рецепт маківника
Тісто та макова начинка. Фото: кадр з відео

Згорнути в рулет, зробити надріз посередині та сформувати "равлика", накладаючи частини одна на одну.

приготування маківника
Приготування маківника. Фото: кадр з відео

Викласти у форми діаметром приблизно 20 см. Накрити та залишити на 60–120 хвилин для підходу.

рецепт маківника на свято Маковія
Маківник з начинкою. Фото: кадр з відео

Випікати у розігрітій духовці при 180 °C близько 40 хвилин до рум’яності. Перевірити готовність дерев’яною шпажкою.

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