Маковик на Медовий Спас — рецепт з фото традиційної української випічки

Випічка з маком. Фото: Freepik

Свято Маковія, яке до 1 вересня 2023 року традиційно відзначали 14 серпня, цього року припадає на 1 серпня — згідно з новим церковним календарем. Ця дата збігається з Успенським постом, тому саме час згадати про давню традицію готувати страви з маком — символом достатку, чистоти й урожаю. У серпні українці відзначають одразу три Спаси: Медовий (1 серпня), Яблучний (6 серпня) і Горіховий (16 серпня) — кожен із них пов’язаний із щедрими дарами літа. І мак у цьому переліку — один із найшанованіших. Пропонуємо вам традиційний рецепт домашнього маковика — ароматної й пишної випічки, яка прикрасить будь-який святковий стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.

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Вам знадобиться (для опари):

молоко тепле — 200 мл.;

цукор — 1 ст. л.;

борошно — 1 ст. л.;

дріжджі сухі — 8 г.

Для тіста:

яйце — 1 шт.;

жовтки — 2 шт.;

цукор — 100 г;

сіль — дрібка;

цедра лимона — з 1 шт.;

масло вершкове — 75 г;

борошно — 450 г (за потреби трохи більше);

ваніль — 10 г.

Для начинки:

мак — 100 г;

молоко або вода — 200 мл.;

цукор — 40 г;

ваніль — 10 г.

Спосіб приготування

Приготувати опару: змішати тепле молоко з борошном, цукром і сухими дріжджами. Залишити в теплому місці на 20 хвилин.

Цукор та яйця. Фото: кадр з відео

Для тіста збити яйце, жовтки, цедру лимона та цукор до білого. Додати сіль, розтоплене вершкове масло та підняту опару.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Поступово вмішати борошно з ваніллю. Замісити тісто, вимішуючи його 15 хвилин до еластичності. Накрити рушником або плівкою та залишити в теплому місці на 1,5–2 години.

Тісто для маківника. Фото: кадр з відео

Підготувати начинку. Мак залити молоком або водою, довести до кипіння, проварити на слабкому вогні 3 хвилини. Зняти з плити, настояти 15 хвилин, злити зайву рідину. Подрібнити блендером, додати цукор і ваніль, перемішати.

Приготування начинки з маком. Фото: кадр з відео

Готове тісто поділити на 2 частини. Кожну розкачати тонким шаром (приблизно 3 мм), змастити розтопленим маслом і посипати маковою начинкою.

Тісто та макова начинка. Фото: кадр з відео

Згорнути в рулет, зробити надріз посередині та сформувати "равлика", накладаючи частини одна на одну.

Приготування маківника. Фото: кадр з відео

Викласти у форми діаметром приблизно 20 см. Накрити та залишити на 60–120 хвилин для підходу.

Маківник з начинкою. Фото: кадр з відео

Випікати у розігрітій духовці при 180 °C близько 40 хвилин до рум’яності. Перевірити готовність дерев’яною шпажкою.

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