Маковик на Медовий Спас — рецепт з фото традиційної української випічки

Традиційна українська страва на Маковія — рецепт маковика
Свято Маковія, яке до 1 вересня 2023 року традиційно відзначали 14 серпня, цього року припадає на 1 серпня — згідно з новим церковним календарем. Ця дата збігається з Успенським постом, тому саме час згадати про давню традицію готувати страви з маком — символом достатку, чистоти й урожаю. У серпні українці відзначають одразу три Спаси: Медовий (1 серпня), Яблучний (6 серпня) і Горіховий (16 серпня) — кожен із них пов’язаний із щедрими дарами літа. І мак у цьому переліку — один із найшанованіших. Пропонуємо вам традиційний рецепт домашнього маковика — ароматної й пишної випічки, яка прикрасить будь-який святковий стіл.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.
Вам знадобиться (для опари):
- молоко тепле — 200 мл.;
- цукор — 1 ст. л.;
- борошно — 1 ст. л.;
- дріжджі сухі — 8 г.
Для тіста:
- яйце — 1 шт.;
- жовтки — 2 шт.;
- цукор — 100 г;
- сіль — дрібка;
- цедра лимона — з 1 шт.;
- масло вершкове — 75 г;
- борошно — 450 г (за потреби трохи більше);
- ваніль — 10 г.
Для начинки:
- мак — 100 г;
- молоко або вода — 200 мл.;
- цукор — 40 г;
- ваніль — 10 г.
Спосіб приготування
Приготувати опару: змішати тепле молоко з борошном, цукром і сухими дріжджами. Залишити в теплому місці на 20 хвилин.
Для тіста збити яйце, жовтки, цедру лимона та цукор до білого. Додати сіль, розтоплене вершкове масло та підняту опару.
Поступово вмішати борошно з ваніллю. Замісити тісто, вимішуючи його 15 хвилин до еластичності. Накрити рушником або плівкою та залишити в теплому місці на 1,5–2 години.
Підготувати начинку. Мак залити молоком або водою, довести до кипіння, проварити на слабкому вогні 3 хвилини. Зняти з плити, настояти 15 хвилин, злити зайву рідину. Подрібнити блендером, додати цукор і ваніль, перемішати.
Готове тісто поділити на 2 частини. Кожну розкачати тонким шаром (приблизно 3 мм), змастити розтопленим маслом і посипати маковою начинкою.
Згорнути в рулет, зробити надріз посередині та сформувати "равлика", накладаючи частини одна на одну.
Викласти у форми діаметром приблизно 20 см. Накрити та залишити на 60–120 хвилин для підходу.
Випікати у розігрітій духовці при 180 °C близько 40 хвилин до рум’яності. Перевірити готовність дерев’яною шпажкою.
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