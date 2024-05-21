Котлеты украинской кухни за 15 минут — пошаговое описание

Котлеты с пюре. Фото: YouTube @navkus2848

Если у вас осталась вчерашняя гречка, и никто не хочет ее доедать, не беда. Приготовьте вкуснейшее блюдо, которое понравится даже тем, кто гречку совсем не ест. Гречаники, блюдо украинской кухни, вкусные и сочные.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

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Вам понадобится:

350-400 г. куриного филе или фарша;

200-250 г. отварной гречки;

1 большой лук;

1 морковь;

1 яйцо;

400 мл. томатного сока (или 2 ст.л. томат. пасты+ 400 мл. воды);

соль, перец, сахар, специи по вкусу;

мука для обрушения котлет;

масло для жарки.

Способ приготовления

Порезать куриное филе и половину лука. Смолоть фарш. Если у вас готов фарш, то добавьте тертый или молотый лук.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @navkus2848

В фарш добавьте гречку, яйцо, соль, перец. Фарш получается довольно редкий.

Морковь и лук. Фото: YouTube @navkus2848

Формировать котлеты лучше в муке и сразу класть на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарить на среднем огне с обеих сторон. Другую половину лука порезать кубиком.

Приготовление котлет. Фото: YouTube @navkus2848

Морковь натереть на крупной терке. Обжарить на растительном масле. Добавить томатный сок, соль, перец, специи, сахар.

Приготовление котлет. Фото: YouTube @navkus2848

Довести до кипения и выложить туда обжаренные гречаники. Тушить под закрытой крышкой 20-25 минут.

Приготовление котлет. Фото: YouTube @navkus2848

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