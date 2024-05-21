Котлеты украинской кухни за 15 минут — пошаговое описание

Традиционные украинские котлеты в любой гарнир за 15 минут
Если у вас осталась вчерашняя гречка, и никто не хочет ее доедать, не беда. Приготовьте вкуснейшее блюдо, которое понравится даже тем, кто гречку совсем не ест. Гречаники, блюдо украинской кухни, вкусные и сочные.
Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.
Вам понадобится:
- 350-400 г. куриного филе или фарша;
- 200-250 г. отварной гречки;
- 1 большой лук;
- 1 морковь;
- 1 яйцо;
- 400 мл. томатного сока (или 2 ст.л. томат. пасты+ 400 мл. воды);
- соль, перец, сахар, специи по вкусу;
- мука для обрушения котлет;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Порезать куриное филе и половину лука. Смолоть фарш. Если у вас готов фарш, то добавьте тертый или молотый лук.
В фарш добавьте гречку, яйцо, соль, перец. Фарш получается довольно редкий.
Формировать котлеты лучше в муке и сразу класть на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарить на среднем огне с обеих сторон. Другую половину лука порезать кубиком.
Морковь натереть на крупной терке. Обжарить на растительном масле. Добавить томатный сок, соль, перец, специи, сахар.
Довести до кипения и выложить туда обжаренные гречаники. Тушить под закрытой крышкой 20-25 минут.
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