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Традиционные украинские котлеты в любой гарнир за 15 минут

21 мая 2024 18:18
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Котлеты украинской кухни за 15 минут — пошаговое описание
Котлеты с пюре. Фото: YouTube @navkus2848
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Если у вас осталась вчерашняя гречка, и никто не хочет ее доедать, не беда. Приготовьте вкуснейшее блюдо, которое понравится даже тем, кто гречку совсем не ест. Гречаники, блюдо украинской кухни, вкусные и сочные.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

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Вам понадобится:

  • 350-400 г. куриного филе или фарша;
  • 200-250 г. отварной гречки;
  • 1 большой лук;
  • 1 морковь;
  • 1 яйцо;
  • 400 мл. томатного сока (или 2 ст.л. томат. пасты+ 400 мл. воды);
  • соль, перец, сахар, специи по вкусу;
  • мука для обрушения котлет;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Порезать куриное филе и половину лука. Смолоть фарш. Если у вас готов фарш, то добавьте тертый или молотый лук.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @navkus2848

В фарш добавьте гречку, яйцо, соль, перец. Фарш получается довольно редкий.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @navkus2848

Формировать котлеты лучше в муке и сразу класть на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарить на среднем огне с обеих сторон. Другую половину лука порезать кубиком.

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Приготовление котлет. Фото: YouTube @navkus2848

Морковь натереть на крупной терке. Обжарить на растительном масле. Добавить томатный сок, соль, перец, специи, сахар.

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Приготовление котлет. Фото: YouTube @navkus2848

Довести до кипения и выложить туда обжаренные гречаники. Тушить под закрытой крышкой 20-25 минут.

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Приготовление котлет. Фото: YouTube @navkus2848

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

Как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.

рецепты
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гречка
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котлеты

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