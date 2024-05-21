Котлети української кухні за 15 хвилин — покроковий опис

Котлети з пюре. Фото: YouTube @navkus2848

Якщо у вас залишилась вчорашня гречка і ніхто не хоче її доїдати, не біда. Приготуйте дуже смачну страву, яка сподобається навіть тим, хто гречку зовсім не їсть. Гречаники, страва української кухні, смачні та соковиті.

Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus.

Читайте також:

Вам знадобиться:

350-400 г. курячого філе чи фаршу;

200-250 г. відвареної гречки;

1 велика цибуля;

1 морква;

1 яйце;

400 мл. томатного соку (чи 2 ст.л. томат. пасти+ 400 мл. води);

сіль, перець, цукор, спеції за смаком;

борошно для обвалювання котлет;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Нарізати куряче філе та половину цибулі. Змолоти фарш. Якщо у вас готовий фарш, то додайте терту або мелену цибулю.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @navkus2848

В фарш додайте гречку, яйце, сіль, перець. Фарш виходить доволі рідкий.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @navkus2848

Формувати котлети краще в борошні і відразу класти на розігріту пательню з олією. Смажити на середньому вогні з обох сторін. Іншу половину цибулі порізати кубиком.

Приготування котлет. Фото: YouTube @navkus2848

Моркву натерти на крупній тертці. Обсмажити на олії. Додати томатний сік, сіль, перець, спеції, цукор.

Приготування котлет. Фото: YouTube @navkus2848

Довести до кипіння і викласти туди обсмажені гречаники. Тушкувати під закритою кришкою 20-25 хвилин.

Приготування котлет. Фото: YouTube @navkus2848

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

Як приготувати котлети в духовці — простий рецепт.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.