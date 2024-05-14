Как сделать чайные бомбочки — рецепт за пять минут

Чайные бомбочки. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Такие чайные бомбочки выглядят очень эффектно и хорошо подходят для подарка. Ваша чайная церемония заиграет новыми красками с использованием таких бомбочек.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.

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Вам понадобится:

чай;

изомальт.

Способ приготовления

Изомальт нужно растопить короткими импульсами в микроволновке до жидкого состояния.

Изомальт в тарелке. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Растопленным изомальтом наполнить силиконовые формы. Изомальт очень быстро застывает.

Силиконовая форма. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Достаем половины шариков, внутрь кладем любимый чай.

Добавление чая. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Соединить половинки шариков. Для этого нужно одну половинку приложить к разогретой сковороде. Таким образом, формируем все бомбочки.

Чайные бомбочки. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

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