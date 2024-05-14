Как сделать чайные бомбочки — рецепт за пять минут

Трендовый рецепт чайных бомбочек за пять минут — отличный подарок своими руками
Такие чайные бомбочки выглядят очень эффектно и хорошо подходят для подарка. Ваша чайная церемония заиграет новыми красками с использованием таких бомбочек.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.
Вам понадобится:
- чай;
- изомальт.
Способ приготовления
Изомальт нужно растопить короткими импульсами в микроволновке до жидкого состояния.
Растопленным изомальтом наполнить силиконовые формы. Изомальт очень быстро застывает.
Достаем половины шариков, внутрь кладем любимый чай.
Соединить половинки шариков. Для этого нужно одну половинку приложить к разогретой сковороде. Таким образом, формируем все бомбочки.
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