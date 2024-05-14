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Трендовый рецепт чайных бомбочек за пять минут — отличный подарок своими руками

14 мая 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как сделать чайные бомбочки — рецепт за пять минут
Чайные бомбочки. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие чайные бомбочки выглядят очень эффектно и хорошо подходят для подарка. Ваша чайная церемония заиграет новыми красками с использованием таких бомбочек.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.

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Вам понадобится:

  • чай;
  • изомальт.

Способ приготовления

Изомальт нужно растопить короткими импульсами в микроволновке до жидкого состояния.

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Изомальт в тарелке. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Растопленным изомальтом наполнить силиконовые формы. Изомальт очень быстро застывает.

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Силиконовая форма. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Достаем половины шариков, внутрь кладем любимый чай.

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Добавление чая. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Соединить половинки шариков. Для этого нужно одну половинку приложить к разогретой сковороде. Таким образом, формируем все бомбочки.

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Чайные бомбочки. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

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