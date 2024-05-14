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Трендовий рецепт чайних бомбочок за п'ять хвилин — чудовий подарунок власноруч

14 травня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як зробити чайні бомбочки — рецепт за п'ять хвилин
Чайні бомбочки. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі чайні бомбочки виглядають дуже ефектно та гарно підходять для подарунку. Ваша чайна церемонія заграє новими фарбами з використанням таких бомбочок. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар

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Вам знадобиться: 

  • чай;
  • ізомальт. 

Спосіб приготування 

Ізомальт потрібно розтопити короткими імпульсами в мікрохвильовій печі до рідкого стану. 

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Ізомальт в тарілці. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Розтопленим ізомальтом наповнити силіконові форми. Ізомальт дуже швидко застигає. 

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Силіконова форма. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Дістаємо половини кульок, в середину кладемо улюблений чай. 

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Додавання чаю. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Поєднати половини кульок. Для цього потрібно одну половинку прикласти до розігрітої сковорідки. Таким чином формуємо всі бомбочки. 

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Чайні бомбочки. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

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