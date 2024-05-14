Як зробити чайні бомбочки — рецепт за п'ять хвилин

Трендовий рецепт чайних бомбочок за п'ять хвилин — чудовий подарунок власноруч
Такі чайні бомбочки виглядають дуже ефектно та гарно підходять для подарунку. Ваша чайна церемонія заграє новими фарбами з використанням таких бомбочок.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.
Вам знадобиться:
- чай;
- ізомальт.
Спосіб приготування
Ізомальт потрібно розтопити короткими імпульсами в мікрохвильовій печі до рідкого стану.
Розтопленим ізомальтом наповнити силіконові форми. Ізомальт дуже швидко застигає.
Дістаємо половини кульок, в середину кладемо улюблений чай.
Поєднати половини кульок. Для цього потрібно одну половинку прикласти до розігрітої сковорідки. Таким чином формуємо всі бомбочки.
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