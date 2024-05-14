Як зробити чайні бомбочки — рецепт за п'ять хвилин

Чайні бомбочки. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Такі чайні бомбочки виглядають дуже ефектно та гарно підходять для подарунку. Ваша чайна церемонія заграє новими фарбами з використанням таких бомбочок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.

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Вам знадобиться:

чай;

ізомальт.

Спосіб приготування

Ізомальт потрібно розтопити короткими імпульсами в мікрохвильовій печі до рідкого стану.

Ізомальт в тарілці. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Розтопленим ізомальтом наповнити силіконові форми. Ізомальт дуже швидко застигає.

Силіконова форма. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Дістаємо половини кульок, в середину кладемо улюблений чай.

Додавання чаю. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Поєднати половини кульок. Для цього потрібно одну половинку прикласти до розігрітої сковорідки. Таким чином формуємо всі бомбочки.

Чайні бомбочки. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

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