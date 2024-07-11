Желейный торт с спрайтом — пошаговое приготовление с фото и видео

Трендовый желейный прозрачный торт для тех, кто худеет
Предлагаем вам простой рецепт желейного торта. Он получается прозрачным и выглядит очень не обычно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале table diary 식탁일기.
Вам понадобится:
- 1 литр Sprite или любого другого прозрачного газированного напитка;
- 1 пакетик желатина (по 10 г каждый);
- фрукты для украшения.
Способ приготовления
В небольшую миску насыпьте желатин и добавьте 100 мл холодной воды. Оставьте на 5-10 минут для набухания.
В кастрюлю налейте 500 мл Sprite и нагрейте до температуры около 60 градусов (не доводите до кипения). Добавьте набухший желатин в теплый Sprite и тщательно перемешайте, пока желатин полностью не растворится. Оставьте смесь слегка остыть, чтобы она не была слишком горячей.
Осторожно налейте подготовленный раствор из Sprite и желатина в форму для выпекания.
Поместите торт в холодильник на несколько часов (лучше всего на ночь). Когда торт полностью застыл, аккуратно выньте его из разъемной формы.
Украсьте верх торта дополнительными свежими фруктами по желанию. Ваш желатиновый прозрачный торт из Sprite и фруктового желе готов к подаче. Наслаждайтесь этим освежающим десертом.
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