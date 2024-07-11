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Трендовый желейный прозрачный торт для тех, кто худеет

11 июля 2024 06:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Желейный торт с спрайтом — пошаговое приготовление с фото и видео
Прозрачный торт. Фото: YouTube @table_diary
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Предлагаем вам простой рецепт желейного торта. Он получается прозрачным и выглядит очень не обычно. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале table diary 식탁일기

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Вам понадобится: 

  • 1 литр Sprite или любого другого прозрачного газированного напитка;
  • 1 пакетик желатина (по 10 г каждый);
  • фрукты для украшения. 

Способ приготовления 

В небольшую миску насыпьте желатин и добавьте 100 мл холодной воды. Оставьте на 5-10 минут для набухания.

рецепт десерта из желе
Желатин в воде.  Фото: YouTube @table_diary

В кастрюлю налейте 500 мл Sprite и нагрейте до температуры около 60 градусов (не доводите до кипения). Добавьте набухший желатин в теплый Sprite и тщательно перемешайте, пока желатин полностью не растворится. Оставьте смесь слегка остыть, чтобы она не была слишком горячей.

рецепт десерта из желе с фото
Спрайт и желатин.  Фото: YouTube @table_diary

Осторожно налейте подготовленный раствор из Sprite и желатина в форму для выпекания. 

рецепт десерта из желе и спрайта
Приготовление торта.  Фото: YouTube @table_diary

Поместите торт в холодильник на несколько часов (лучше всего на ночь). Когда торт полностью застыл, аккуратно выньте его из разъемной формы.

простой рецепт десерта из желе и спрайта
Готовый торт.  Фото: YouTube @table_diary

Украсьте верх торта дополнительными свежими фруктами по желанию. Ваш желатиновый прозрачный торт из Sprite и фруктового желе готов к подаче. Наслаждайтесь этим освежающим десертом.

Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки — готовится 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом клубничного торта без муки — вкусно и красиво.

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