Желейный торт с спрайтом — пошаговое приготовление с фото и видео

Прозрачный торт. Фото: YouTube @table_diary

Предлагаем вам простой рецепт желейного торта. Он получается прозрачным и выглядит очень не обычно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале table diary 식탁일기.

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Вам понадобится:

1 литр Sprite или любого другого прозрачного газированного напитка;

1 пакетик желатина (по 10 г каждый);

фрукты для украшения.

Способ приготовления

В небольшую миску насыпьте желатин и добавьте 100 мл холодной воды. Оставьте на 5-10 минут для набухания.

Желатин в воде. Фото: YouTube @table_diary

В кастрюлю налейте 500 мл Sprite и нагрейте до температуры около 60 градусов (не доводите до кипения). Добавьте набухший желатин в теплый Sprite и тщательно перемешайте, пока желатин полностью не растворится. Оставьте смесь слегка остыть, чтобы она не была слишком горячей.

Спрайт и желатин. Фото: YouTube @table_diary

Осторожно налейте подготовленный раствор из Sprite и желатина в форму для выпекания.

Приготовление торта. Фото: YouTube @table_diary

Поместите торт в холодильник на несколько часов (лучше всего на ночь). Когда торт полностью застыл, аккуратно выньте его из разъемной формы.

Готовый торт. Фото: YouTube @table_diary

Украсьте верх торта дополнительными свежими фруктами по желанию. Ваш желатиновый прозрачный торт из Sprite и фруктового желе готов к подаче. Наслаждайтесь этим освежающим десертом.

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