Желейний торт зі спрайтом — покрокове приготування з фото та відео

Прозорий торт. Фото: YouTube @table_diary

Пропонуємо вам простий рецепт желейного торта. Він виходить прозорим і виглядає незвичайно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі table diary 식탁일기.

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Вам знадобиться:

1 літр Sprite або будь-якого іншого прозорого газованого напою;

1 пакетик желатину (по 10 г кожний);

фрукти для прикраси.

Спосіб приготування

У невелику миску насипте желатин і додайте 100 мл холодної води. Залишіть на 5-10 хвилин для набухання.

Желатин у воді. Фото: YouTube @table_diary

У каструлю налийте 500 мл Sprite та нагрійте до температури близько 60 градусів (не доводьте до кипіння). Додайте набряклий желатин у теплий Sprite і ретельно перемішайте, поки желатин повністю не розчиниться. Залишіть суміш трохи охолонути, щоб вона не була занадто гарячою.

Спрайт та желатин. Фото: YouTube @table_diary

Обережно налийте підготовлений розчин із Sprite та желатину у форму для випікання.

Приготування торта. Фото: YouTube @table_diary

Помістіть торт у холодильник на кілька годин (найкраще на ніч). Коли торт повністю застиг, акуратно вийміть його із роз'ємної форми.

Готовий торт. Фото: YouTube @table_diary

Прикрасьте верх торта додатковими свіжими фруктами за бажанням. Ваш желатиновий прозорий торт із Sprite та фруктового желе готовий до подачі. Насолоджуйтесь цим освіжаючим десертом.

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