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Трендовий желейний прозорий торт для тих, хто худне

11 липня 2024 06:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Желейний торт зі спрайтом — покрокове приготування з фото та відео
Прозорий торт. Фото: YouTube @table_diary
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Пропонуємо вам простий рецепт желейного торта. Він виходить прозорим і виглядає незвичайно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі table diary 식탁일기.

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Вам знадобиться:

  • 1 літр Sprite або будь-якого іншого прозорого газованого напою;
  • 1 пакетик желатину (по 10 г кожний);
  • фрукти для прикраси.

Спосіб приготування

У невелику миску насипте желатин і додайте 100 мл холодної води. Залишіть на 5-10 хвилин для набухання.

рецепт десерту з желе
Желатин у воді. Фото: YouTube @table_diary

У каструлю налийте 500 мл Sprite та нагрійте до температури близько 60 градусів (не доводьте до кипіння). Додайте набряклий желатин у теплий Sprite і ретельно перемішайте, поки желатин повністю не розчиниться. Залишіть суміш трохи охолонути, щоб вона не була занадто гарячою.

рецепт десерту з желе з фото
Спрайт та желатин. Фото: YouTube @table_diary

Обережно налийте підготовлений розчин із Sprite та желатину у форму для випікання.

рецепт десерту з желе та спрайту
Приготування торта. Фото: YouTube @table_diary

Помістіть торт у холодильник на кілька годин (найкраще на ніч). Коли торт повністю застиг, акуратно вийміть його із роз'ємної форми.

простий рецепт десерту з желе та спрайту
Готовий торт. Фото: YouTube @table_diary

Прикрасьте верх торта додатковими свіжими фруктами за бажанням. Ваш желатиновий прозорий торт із Sprite та фруктового желе готовий до подачі. Насолоджуйтесь цим освіжаючим десертом.

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