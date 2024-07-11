Три летних рецепта вкусных салатов на каждый день – пошаговое приготовление

Три бюджетных летних салата — быстрые и вкусные рецепты на каждый день
Попытайтесь приготовить хотя бы один из этих салатов, вы точно найдете то, что понравится. Очень удачное сочетание всех ингредиентов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Для первого салата вам понадобится:
- латук несколько стеблей;
- помидоры черри 4 шт.;
- отварное куриное филе 150 г;
- твердый творог 70 г;
- консервированная кукуруза 30 г;
- соль и перецбь по вкусу.
Для заправки:
- сметана 2 ст.л.;
- лимонный сок 1 ч.л.;
- дижонская горчица 1 ч.л.
Способ приготовления
Отварить куриное филе. Добавить к мясу во время приготовления лавровый лист и перец горошком.
Латук порвать, нарезать помидоры, нарезать кубиками куриное филе. Натереть сыр. Добавить кукурузу.
Для заправки смешайте сметану, лимонный сок и горчицу в зернах. Добавить соль и перец по вкусу.
Для второго салата вам понадобится:
- молодая капуста (треть головки);
- копченая колбаса 100 г;
- консервированная кукуруза 30 г;
- сухарики 20 г (с беконом или которые вам по вкусу);
- майонез 2 ст. л;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать капусту, копченую колбасу. Добавить сухарики и кукурузу.
Заправить майонезом, посолить, поперчить.
Для третьего салата вам понадобится:
- цветная капуста половина головки;
- огурец 1 шт.;
- помидоры 3 шт.;
- петрушка;
- лук;
- треть лимона;
- масло 2 ст.л.;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
Цветную капусту разобрать на соцветия. Длинные корешки можно отрезать. Очень мелко нарезать или перебить с помощью блендера.
Нарезаем на маленькие квадратики огурец. На кубики нужно нарезать помидоры. Нарезаем петрушку. Мелко нарезаем лук.
Для заправки используем сок лимона и растительное масло. Когда перемешали, кладем на 1 час в холодильник.
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