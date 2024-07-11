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Три бюджетных летних салата — быстрые и вкусные рецепты на каждый день

11 июля 2024 20:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Три летних рецепта вкусных салатов на каждый день – пошаговое приготовление
Овощной салат. Фото: YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Попытайтесь приготовить хотя бы один из этих салатов, вы точно найдете то, что понравится. Очень удачное сочетание всех ингредиентов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Для первого салата вам понадобится:

  • латук несколько стеблей;
  • помидоры черри 4 шт.;
  • отварное куриное филе 150 г;
  • твердый творог 70 г;
  • консервированная кукуруза 30 г;
  • соль и перецбь по вкусу.

Для заправки:

  • сметана 2 ст.л.;
  • лимонный сок 1 ч.л.;
  • дижонская горчица 1 ч.л.

Способ приготовления

Отварить куриное филе. Добавить к мясу во время приготовления лавровый лист и перец горошком.

овощной салат рецепт
Листья салата и помидор. Фото: YouTube @panfartuh

Латук порвать, нарезать помидоры, нарезать кубиками куриное филе. Натереть сыр. Добавить кукурузу.

вкусный салат рецепт
Готовый салат. Фото: YouTube @panfartuh

Для заправки смешайте сметану, лимонный сок и горчицу в зернах. Добавить соль и перец по вкусу.

Для второго салата вам понадобится:

  • молодая капуста (треть головки);
  • копченая колбаса 100 г;
  • консервированная кукуруза 30 г;
  • сухарики 20 г (с беконом или которые вам по вкусу);
  • майонез 2 ст. л;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать капусту, копченую колбасу. Добавить сухарики и кукурузу.

овощной салат рецепт
Приготовление салата. Фото: YouTube @panfartuh

Заправить майонезом, посолить, поперчить.

рецепт вкусного салата
Готовый салат. Фото: YouTube @panfartuh

Для третьего салата вам понадобится:

  • цветная капуста половина головки;
  • огурец 1 шт.;
  • помидоры 3 шт.;
  • петрушка;
  • лук;
  • треть лимона;
  • масло 2 ст.л.;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Цветную капусту разобрать на соцветия. Длинные корешки можно отрезать. Очень мелко нарезать или перебить с помощью блендера.

рецепт салата из цветной капусты
Цветная капуста. Фото: YouTube @panfartuh

Нарезаем на маленькие квадратики огурец. На кубики нужно нарезать помидоры. Нарезаем петрушку. Мелко нарезаем лук.

вкусный рецепт летнего салата
Приготовление салата. Фото: YouTube @panfartuh

Для заправки используем сок лимона и растительное масло. Когда перемешали, кладем на 1 час в холодильник.

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