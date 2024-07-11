Три летних рецепта вкусных салатов на каждый день – пошаговое приготовление

Овощной салат. Фото: YouTube @panfartuh

Попытайтесь приготовить хотя бы один из этих салатов, вы точно найдете то, что понравится. Очень удачное сочетание всех ингредиентов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

Читайте также:

Для первого салата вам понадобится:

латук несколько стеблей;

помидоры черри 4 шт.;

отварное куриное филе 150 г;

твердый творог 70 г;

консервированная кукуруза 30 г;

соль и перецбь по вкусу.

Для заправки:

сметана 2 ст.л.;

лимонный сок 1 ч.л.;

дижонская горчица 1 ч.л.

Способ приготовления

Отварить куриное филе. Добавить к мясу во время приготовления лавровый лист и перец горошком.

Листья салата и помидор. Фото: YouTube @panfartuh

Латук порвать, нарезать помидоры, нарезать кубиками куриное филе. Натереть сыр. Добавить кукурузу.

Готовый салат. Фото: YouTube @panfartuh

Для заправки смешайте сметану, лимонный сок и горчицу в зернах. Добавить соль и перец по вкусу.

Для второго салата вам понадобится:

молодая капуста (треть головки);

копченая колбаса 100 г;

консервированная кукуруза 30 г;

сухарики 20 г (с беконом или которые вам по вкусу);

майонез 2 ст. л;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать капусту, копченую колбасу. Добавить сухарики и кукурузу.

Приготовление салата. Фото: YouTube @panfartuh

Заправить майонезом, посолить, поперчить.

Готовый салат. Фото: YouTube @panfartuh

Для третьего салата вам понадобится:

цветная капуста половина головки;

огурец 1 шт.;

помидоры 3 шт.;

петрушка;

лук;

треть лимона;

масло 2 ст.л.;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Цветную капусту разобрать на соцветия. Длинные корешки можно отрезать. Очень мелко нарезать или перебить с помощью блендера.

Цветная капуста. Фото: YouTube @panfartuh

Нарезаем на маленькие квадратики огурец. На кубики нужно нарезать помидоры. Нарезаем петрушку. Мелко нарезаем лук.

Приготовление салата. Фото: YouTube @panfartuh

Для заправки используем сок лимона и растительное масло. Когда перемешали, кладем на 1 час в холодильник.

Раньше мы писали о легком апрельском салате за одну минуту с черемшей и яйцами — супер-рецепт.

Вы не поверите, каким вкусным может быть салат — рецепт из мивины за 20 минут.

Также советуем ознакомиться с необычным рецептом салата из молодой капусты — ароматным и ярким.

Еще мы рассказывали о салате с крабовыми палочками по-новому — понравившийся рецепт.