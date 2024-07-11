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Три бюджетні літні салати — швидкі та смачні рецепти на кожен день

11 липня 2024 20:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Три літніх рецепта смачних салатів на кожен день — покрокове приготування
Овочевий салат. Фото: YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Спробуйте приготувати хоча б один з цих салатів, ви точно знайдете те, що сподобається. Дуже вдале поєднання всіх ингридієнтів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти

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Для першого салату вам знадобиться: 

  • латук кілька стеблин;
  • помідори чері 4 шт.;
  • відварене куряче філе 150 г;
  • твердий сир 70 г;
  • консервована кукурудза 30 г;
  • сіль та перецбь за смаком.

Для заправки: 

  • сметана 2 ст.л;
  • лимонний сік 1 ч.л;
  • дижонська гірчиця 1 ч.л.

Спосіб приготування 

Відварити куряче філе. Додати до м'яса під час приготування лавровий листок і перець горошком.

овочевий салат рецепт
Листя салату та помідор. Фото: YouTube @panfartuh

Латук порвати, нарізати помідори, кубиками нарізати куряче філе. Натерти твердого сиру. Додати кукурудзу.

смачний салат рецепт
Готовий салат. Фото: YouTube @panfartuh

Для заправки змішати сметану, лимонний сік та гірчицю у зернах. Додати сіль та перець за смаком.

Для другого салату вам знадобиться: 

  • молода капуста (третина головк);
  • копчена ковбаса 100 г;
  • консервована кукурудза 30 г;
  • сухарики 20 г (з беконом або які вам до смаку);
  • майонез 2 ст. л.;
  • сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування 

Нарізати капусту, копчену ковбасу. Додати сухарики та кукурудзу.

овочевий салат рецепт
Приготування салату. Фото: YouTube @panfartuh

Заправти майонезом, посолити, поперчити.

рецепт смачного салату
Готовий салат. Фото: YouTube @panfartuh

Для третього салату вам знадобиться: 

  • цвітна капусту половина головки;
  • огірок 1 шт;
  • помідори 3 шт.;
  • петрушка;
  • цибуля;
  • третина лимону;
  • олія 2 ст.л.;
  • сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування 

Цвітну капусту розібрати на суцвіття. Довгі корінці можна відрізати. Дуже дрібно нарізати або перебити з допомогою блендера.

рецепт салату з цвітної капусти
Цвітна капуста. Фото: YouTube @panfartuh

Нарізаємо на невеликі квадратики огірок. На кубики треба нарізати помідори.  Нарізаємо петрушку. Дрібно нарізаємо цибулю. 

смачний рецепт літнього салату
Приготування салату. Фото: YouTube @panfartuh

Для заправки використаємо сік лимона та олію. Сіль та перець за смаком. Коли перемішали, кладемо на 1 годину у холодильник.

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