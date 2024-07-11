Три літніх рецепта смачних салатів на кожен день — покрокове приготування

Три бюджетні літні салати — швидкі та смачні рецепти на кожен день
Спробуйте приготувати хоча б один з цих салатів, ви точно знайдете те, що сподобається. Дуже вдале поєднання всіх ингридієнтів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.
Для першого салату вам знадобиться:
- латук кілька стеблин;
- помідори чері 4 шт.;
- відварене куряче філе 150 г;
- твердий сир 70 г;
- консервована кукурудза 30 г;
- сіль та перецбь за смаком.
Для заправки:
- сметана 2 ст.л;
- лимонний сік 1 ч.л;
- дижонська гірчиця 1 ч.л.
Спосіб приготування
Відварити куряче філе. Додати до м'яса під час приготування лавровий листок і перець горошком.
Латук порвати, нарізати помідори, кубиками нарізати куряче філе. Натерти твердого сиру. Додати кукурудзу.
Для заправки змішати сметану, лимонний сік та гірчицю у зернах. Додати сіль та перець за смаком.
Для другого салату вам знадобиться:
- молода капуста (третина головк);
- копчена ковбаса 100 г;
- консервована кукурудза 30 г;
- сухарики 20 г (з беконом або які вам до смаку);
- майонез 2 ст. л.;
- сіль та перець за смаком.
Спосіб приготування
Нарізати капусту, копчену ковбасу. Додати сухарики та кукурудзу.
Заправти майонезом, посолити, поперчити.
Для третього салату вам знадобиться:
- цвітна капусту половина головки;
- огірок 1 шт;
- помідори 3 шт.;
- петрушка;
- цибуля;
- третина лимону;
- олія 2 ст.л.;
- сіль та перець за смаком.
Спосіб приготування
Цвітну капусту розібрати на суцвіття. Довгі корінці можна відрізати. Дуже дрібно нарізати або перебити з допомогою блендера.
Нарізаємо на невеликі квадратики огірок. На кубики треба нарізати помідори. Нарізаємо петрушку. Дрібно нарізаємо цибулю.
Для заправки використаємо сік лимона та олію. Сіль та перець за смаком. Коли перемішали, кладемо на 1 годину у холодильник.
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