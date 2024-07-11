Три літніх рецепта смачних салатів на кожен день — покрокове приготування

Овочевий салат. Фото: YouTube @panfartuh

Спробуйте приготувати хоча б один з цих салатів, ви точно знайдете те, що сподобається. Дуже вдале поєднання всіх ингридієнтів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.

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Для першого салату вам знадобиться:

латук кілька стеблин;

помідори чері 4 шт.;

відварене куряче філе 150 г;

твердий сир 70 г;

консервована кукурудза 30 г;

сіль та перецбь за смаком.

Для заправки:

сметана 2 ст.л;

лимонний сік 1 ч.л;

дижонська гірчиця 1 ч.л.

Спосіб приготування

Відварити куряче філе. Додати до м'яса під час приготування лавровий листок і перець горошком.

Листя салату та помідор. Фото: YouTube @panfartuh

Латук порвати, нарізати помідори, кубиками нарізати куряче філе. Натерти твердого сиру. Додати кукурудзу.

Готовий салат. Фото: YouTube @panfartuh

Для заправки змішати сметану, лимонний сік та гірчицю у зернах. Додати сіль та перець за смаком.

Для другого салату вам знадобиться:

молода капуста (третина головк);

копчена ковбаса 100 г;

консервована кукурудза 30 г;

сухарики 20 г (з беконом або які вам до смаку);

майонез 2 ст. л.;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати капусту, копчену ковбасу. Додати сухарики та кукурудзу.

Приготування салату. Фото: YouTube @panfartuh

Заправти майонезом, посолити, поперчити.

Готовий салат. Фото: YouTube @panfartuh

Для третього салату вам знадобиться:

цвітна капусту половина головки;

огірок 1 шт;

помідори 3 шт.;

петрушка;

цибуля;

третина лимону;

олія 2 ст.л.;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування

Цвітну капусту розібрати на суцвіття. Довгі корінці можна відрізати. Дуже дрібно нарізати або перебити з допомогою блендера.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @panfartuh

Нарізаємо на невеликі квадратики огірок. На кубики треба нарізати помідори. Нарізаємо петрушку. Дрібно нарізаємо цибулю.

Приготування салату. Фото: YouTube @panfartuh

Для заправки використаємо сік лимона та олію. Сіль та перець за смаком. Коли перемішали, кладемо на 1 годину у холодильник.

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