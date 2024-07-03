Самый вкусный шоколадного торта с вишней — пошаговый рецепт приготовление, видео

Шоколадный торт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Рецепт вкуснейшего шоколадного бисквита и вишневой начинки. Десерт получается сладким, но при этом его идеально дополняет ягодная начинка.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

300 г яиц (6 шт.);

40 г желтка (2 шт.);

150 г муки (6 ст. л. с горкой);

150 г сахара (6 ст. л. с горкой);

30 г какао-порошка (2 ст. л. с горкой).

Вишневая начинка:

400 г вишни без косточки (свежая или замороженная);

100 г сгущенного молока (3,5 ст. л.);

100 г сливочного масла (0,5 пачки, жирность не менее 82%);

150 г черного шоколада;

100 мл вишневого ликера (5 ст. л.).

Шоколадная глазурь:

50 г меда (1,5 ст. л.);

200 г шоколада;

250 мл сливок (1 стакан объемом 250 мл, жирность не менее 30%);

30 мл растительного масла (1,5 ст. л.);

100 г обжаренного грецкого ореха.

Способ приготовления

Приготовьте бисквит. Включите духовку на 165 ºС. Взбейте яйца, желтки и сахар с помощью ручного миксера или комбайна до максимально пышной пены.

Ингредиенты для бисквита. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смешайте муку и какао. Добавьте порциями через сито к взбитой яичной массе. Деликатно вмешайте.

Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выстелите пергаментом дно разъемной формы диаметром 22 см. Стенки формы промажьте тонким слоем сливочного масла.

Шоколадный бисквит. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вылейте тесто в форму. Отправьте бисквит выпекаться в разогретую до 165 ºС духовку, с обдувом, на 30-35 минут. Готовность бисквита проверьте деревянной шпажкой.

Шоколадный бисквит. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Достаньте форму с бисквитом из духовки, оставьте остывать на 1 час. Приготовьте вишневую начинку. Соедините шоколад, сливочное масло, сгущенное молоко и ликер, отправьте в микроволновку, чтобы масса растопилась и стала однородной. Добавьте вишню, перемешайте.

Приготовление глазури. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Соберите торт. Достаньте бисквит из формы, снимите с него пергамент и срежьте верхушку. Застелите форму свежим пергаментом, верните бисквит обратно в форму.

Приготовление торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выньте из бисквита серединку так, чтобы остались бортики, а из коржа сделайте крошку. Добавьте крошку в вишневую начинку, перемешайте. Переложите получившуюся массу в форму, разровняйте, накройте торт срезанной верхушкой бисквита. Отправьте в холодильник минимум на 5 часов.

Ингредиенты для глазури. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовьте шоколадную глазурь. Соедините шоколад, мед, сливки и масло и отправьте в микроволновку, чтобы растопить и получить однородную массу. Пробейте погружным блендером. Добавьте орехи, перемешайте.

Шоколадный торт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Достаньте форму с тортом из холодильника, снимите форму, залейте торт глазурью. Уберите торт в холодильник на 15-20 минут для стабилизации глазури.

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