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Три миллиона просмотров — лучший рецепт шоколадного торта с вишней

3 июля 2024 17:38
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Самый вкусный шоколадного торта с вишней — пошаговый рецепт приготовление, видео
Шоколадный торт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Рецепт вкуснейшего шоколадного бисквита и вишневой начинки.  Десерт получается сладким, но при этом его идеально дополняет ягодная начинка. 

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится: 

  • 300 г яиц (6 шт.);
  • 40 г желтка (2 шт.);
  • 150 г муки (6 ст. л. с горкой);
  • 150 г сахара (6 ст. л. с горкой);
  • 30 г какао-порошка (2 ст. л. с горкой).

Вишневая начинка:

  • 400 г вишни без косточки (свежая или замороженная);
  • 100 г сгущенного молока (3,5 ст. л.);
  • 100 г сливочного масла (0,5 пачки, жирность не менее 82%);
  • 150 г черного шоколада;
  • 100 мл вишневого ликера (5 ст. л.). 

Шоколадная глазурь:

  • 50 г меда (1,5 ст. л.);
  • 200 г шоколада;
  • 250 мл сливок (1 стакан объемом 250 мл, жирность не менее 30%);
  • 30 мл растительного масла (1,5 ст. л.);
  • 100 г обжаренного грецкого ореха. 

Способ приготовления

Приготовьте бисквит. Включите духовку на 165 ºС. Взбейте яйца, желтки и сахар с помощью ручного миксера или комбайна до максимально пышной пены.

мука и яйца
Ингредиенты для бисквита. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смешайте муку и какао. Добавьте порциями через сито к взбитой яичной массе. Деликатно вмешайте.

приготовление теста для бисквита
Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выстелите пергаментом дно разъемной формы диаметром 22 см. Стенки формы промажьте тонким слоем сливочного масла.

шоколадный бисквит
Шоколадный бисквит. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вылейте тесто в форму. Отправьте бисквит выпекаться в разогретую до 165 ºС духовку, с обдувом, на 30-35 минут. Готовность бисквита проверьте деревянной шпажкой.

шоколадный бисквит в духовке
Шоколадный бисквит. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Достаньте форму с бисквитом из духовки, оставьте остывать на 1 час. Приготовьте вишневую начинку. Соедините шоколад, сливочное масло, сгущенное молоко и ликер, отправьте в микроволновку, чтобы масса растопилась и стала однородной. Добавьте вишню, перемешайте.

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Приготовление глазури. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Соберите торт. Достаньте бисквит из формы, снимите с него пергамент и срежьте верхушку. Застелите форму свежим пергаментом, верните бисквит обратно в форму.

рецепт шоколадного бисквита
Приготовление торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выньте из бисквита серединку так, чтобы остались бортики, а из коржа сделайте крошку. Добавьте крошку в вишневую начинку, перемешайте. Переложите получившуюся массу в форму, разровняйте, накройте торт срезанной верхушкой бисквита. Отправьте в холодильник минимум на 5 часов.

ингредиенты для глазури
Ингредиенты для глазури. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовьте шоколадную глазурь. Соедините шоколад, мед, сливки и масло и отправьте в микроволновку, чтобы растопить и получить однородную массу.  Пробейте погружным блендером. Добавьте орехи, перемешайте.

шоколадная глазурь
Шоколадный торт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Достаньте форму с тортом из холодильника, снимите форму, залейте торт глазурью. Уберите торт в холодильник на 15-20 минут для стабилизации глазури.

Раньше мы писали о вкусном десерте Британской семьи за 30 минут — рецепте бисквита королевы Виктории.

Еще мы рассказывали о рецепте ароматного пирога с ягодами и способе приготовления венгерской королевской ватрушки.

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