Найсмачніший шоколадний торт з вишнею — покроковий рецепт приготування, відео

Шоколадний торт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Рецепт найсмачнішого шоколадного бісквіту та вишневої начинки. Десерт виходить солодким, але його ідеально доповнює ягідна начинка.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

300 г яєць (6 прим.);

40 г жовтка (2 шт.);

150 г борошна (6 ст. л. з гіркою);

150 г цукру (6 ст. л. з гіркою);

30 г какао-порошку (2 ст. л. з гіркою).

Вишневе начиння:

400 г вишні без кісточки (свіжа чи заморожена);

100 г згущєного молока (3,5 ст. л.);

100 г вершкового масла (0,5 пачки, жирність не менше 82%);

150 г чорного шоколаду;

100 мл вишневого лікеру (5 ст. арк.).

Шоколадна глазур:

50 г меду (1,5 ст. арк.);

200 г шоколаду;

250 мл вершків (1 склянка об'ємом 250 мл, жирність не менше 30%);

30 мл рослинної олії (1,5 ст. л.);

100 г обсмаженого волоського горіха.

Спосіб приготування

Приготуйте бісквіт. Увімкніть духовку на 165 ºС. Збийте яйця, жовтки та цукор за допомогою ручного міксера або комбайна до максимально пишної піни.

Інгредієнти для бісквіту. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змішайте борошно та какао. Додати порціями через сито до збитої яєчної маси. Делікатно вмішайте.

Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вистеліть пергаментом дно роз'ємної форми діаметром 22 см. Стінки форми промажте тонким шаром вершкового масла.

Шоколадний бісквіт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вилийте тісто у форму. Надішліть бісквіт випікатися в розігріту до 165 ºС духовку, з обдуванням, на 30-35 хвилин. Готовність бісквіту перевірте дерев'яною шпажкою.

Шоколадний бісквіт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дістаньте форму з бісквітом із духовки, залиште остигати на 1 годину. Приготуйте вишневу начинку. З'єднайте шоколад, вершкове масло, згущене молоко і лікер, відправте в мікрохвильову піч, щоб маса розтопилася і стала однорідною. Додати вишню, перемішайте.

Приготування глазурі. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Зберіть торт. Дістаньте бісквіт з форми, зніміть пергамент і зріжте верхівку. Застеліть форму свіжим пергаментом, поверніть бісквіт у форму.

Приготування торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вийміть із бісквіту серединку так, щоб залишилися бортики, а з коржа зробіть крихту. Додайте крихту у вишневу начинку, перемішайте. Перекладіть масу у форму, розрівняйте, накрийте торт зрізаною верхівкою бісквіту. Відправте в холодильник щонайменше на 5 годин.

Інгредієнти для глазурі. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуйте шоколадну глазур. З'єднайте шоколад, мед, вершки та масло і відправте в мікрохвильову піч, щоб розтопити і отримати однорідну масу. Пробийте занурювальним блендером. Додайте горіхи, перемішайте.

Шоколадний торт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дістаньте форму з тортом із холодильника, зніміть форму, залийте торт глазур'ю. Заберіть торт у холодильник на 15-20 хвилин для стабілізації глазурі.

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