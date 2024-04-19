Как правильно приготовить яйца?

Три лучших способа приготовления скрембла к завтраку
В этом рецепте вы узнаете три способа приготовления яичницы скрембл, или scrabled eggs. Это будет английский метод, французский и американский.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.
Вам понадобится:
- 2 яйца;
- 20 г сливочного масла;
- щепотка соли;
- свежемолотый перец;
- также 20 г сливочного масла и 20 мл масла на жарку яичные и булочки или хлеба в яйца.
Способ приготовления
Первый способ приготовления — английский. К яйцам добавить сливочное масло.
В кастрюле с толстым дном готовить, постоянно помешивая.
Также на сливочном масле поджарить булочки или хлеб.
Скрембл очень вкусно подавать на поджаренном хлебе.
Далее приготовим французскую версию скрембла. К яйцам добавить сливочное масло.
Эти яйца будут готовиться на водяной бане.
Для американской версии нужно на сковороду добавить сливочное масло и яйца, готовить, постоянно помешивая.
Английская версия будет средней нежности, французская версия скрембла напоминает крем, а американская версия получается кусочками.
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