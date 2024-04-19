Как правильно приготовить яйца?

Срембл с тостами. Фото: Freepik

В этом рецепте вы узнаете три способа приготовления яичницы скрембл, или scrabled eggs. Это будет английский метод, французский и американский.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.

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Вам понадобится:

2 яйца;

20 г сливочного масла;

щепотка соли;

свежемолотый перец;

также 20 г сливочного масла и 20 мл масла на жарку яичные и булочки или хлеба в яйца.

Способ приготовления

Первый способ приготовления — английский. К яйцам добавить сливочное масло.

Яйца и сливочное масло. Фото: YouTube @Andrii_Klius

В кастрюле с толстым дном готовить, постоянно помешивая.

Яйца и сливочное масло. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Также на сливочном масле поджарить булочки или хлеб.

Хлеб на сковороде. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Скрембл очень вкусно подавать на поджаренном хлебе.

Скрембл на хлебе. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Далее приготовим французскую версию скрембла. К яйцам добавить сливочное масло.

Яйца и сливочное масло. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Эти яйца будут готовиться на водяной бане.

Яйца и сливочное масло. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Для американской версии нужно на сковороду добавить сливочное масло и яйца, готовить, постоянно помешивая.

Яйца и сливочное масло. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Английская версия будет средней нежности, французская версия скрембла напоминает крем, а американская версия получается кусочками.

Скрембл на хлебе. Фото: YouTube @Andrii_Klius

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