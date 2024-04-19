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Три лучших способа приготовления скрембла к завтраку

19 апреля 2024 05:43
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как правильно приготовить яйца?
Срембл с тостами. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В этом рецепте вы узнаете три способа приготовления яичницы скрембл, или scrabled eggs. Это будет английский метод, французский и американский.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.

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Вам понадобится:

  • 2 яйца;
  • 20 г сливочного масла;
  • щепотка соли;
  • свежемолотый перец;
  • также 20 г сливочного масла и 20 мл масла на жарку яичные и булочки или хлеба в яйца.

Способ приготовления

Первый способ приготовления — английский. К яйцам добавить сливочное масло.

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Яйца и сливочное масло. Фото: YouTube @Andrii_Klius

В кастрюле с толстым дном готовить, постоянно помешивая.

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Яйца и сливочное масло. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Также на сливочном масле поджарить булочки или хлеб.

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Хлеб на сковороде. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Скрембл очень вкусно подавать на поджаренном хлебе.

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Скрембл на хлебе. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Далее приготовим французскую версию скрембла. К яйцам добавить сливочное масло.

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Яйца и сливочное масло. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Эти яйца будут готовиться на водяной бане.

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Яйца и сливочное масло. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Для американской версии нужно на сковороду добавить сливочное масло и яйца, готовить, постоянно помешивая.

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Яйца и сливочное масло. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Английская версия будет средней нежности, французская версия скрембла напоминает крем, а американская версия получается кусочками.

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Скрембл на хлебе. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Раньше мы писали, действительно ли коричневые яйца полезнее белых.

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лайфхаки
Завтрак
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идея для завтрака

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