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Три найкращі способи приготування скрембла до сніданку

19 квітня 2024 05:43
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як правильно приготувати яйця скрембл — покровий рецепт
Срембл з тостами. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

В цьому рецепті ви дізнаєтесь про три способи приготування яєшні скрембл або scrabled eggs. Це буде англійський метод, французький та американський.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс

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Вам знадобиться: 

  • 2 яйця;
  • 20 г вершкового масла;
  • дрібка солі;
  • свіжозмелений перець;
  • також 20 г вершкового масла та 20 мл олії на смаження яєшні та булочки чи хліба до яєць. 

Спосіб приготування 

Перший спосіб приготування — англійський. До яєць додати вершкове масло.

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Яйця та вершкове масло. Фото: YouTube @Andrii_Klius

У каструлі з товстим дном готувати, постійно помішуючи. 

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Яйця та вершкове масло. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Також на вершковому маслі підсмажити булочки або хліб. 

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Хліб на пательні. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Скрембл дуже смачно подавати на підсмаженому хлібі. 

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Скрембл на хлібі. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Далі приготуємо французьку версію скрембла. До яєць додати вершкове масло. 

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Яйця та вершкове масло. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Ці яйця будуть готуватися на водяній бані. 

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Яйця та вершкове масло. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Для американської версії потрібно на пательню додати вершкове масло та яйця, готувати постійно помішуючи. 

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Яйця та вершкове масло. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Англійська версія буде середньої ніжності, французька версія скрембла нагадує крем, а американська версія виходить наче шматочками. 

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Скрембл на хлібі. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Раніше ми писали, чи справді коричневі яйця корисніші за білі.

Також ми писали про ідеальний продукт, який потрібно їсти щодня.

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