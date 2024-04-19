Як правильно приготувати яйця скрембл — покровий рецепт

Три найкращі способи приготування скрембла до сніданку
В цьому рецепті ви дізнаєтесь про три способи приготування яєшні скрембл або scrabled eggs. Це буде англійський метод, французький та американський.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс.
Вам знадобиться:
- 2 яйця;
- 20 г вершкового масла;
- дрібка солі;
- свіжозмелений перець;
- також 20 г вершкового масла та 20 мл олії на смаження яєшні та булочки чи хліба до яєць.
Спосіб приготування
Перший спосіб приготування — англійський. До яєць додати вершкове масло.
У каструлі з товстим дном готувати, постійно помішуючи.
Також на вершковому маслі підсмажити булочки або хліб.
Скрембл дуже смачно подавати на підсмаженому хлібі.
Далі приготуємо французьку версію скрембла. До яєць додати вершкове масло.
Ці яйця будуть готуватися на водяній бані.
Для американської версії потрібно на пательню додати вершкове масло та яйця, готувати постійно помішуючи.
Англійська версія буде середньої ніжності, французька версія скрембла нагадує крем, а американська версія виходить наче шматочками.
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