Як правильно приготувати яйця скрембл — покровий рецепт

Срембл з тостами. Фото: Freepik

В цьому рецепті ви дізнаєтесь про три способи приготування яєшні скрембл або scrabled eggs. Це буде англійський метод, французький та американський.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс.

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Вам знадобиться:

2 яйця;

20 г вершкового масла;

дрібка солі;

свіжозмелений перець;

також 20 г вершкового масла та 20 мл олії на смаження яєшні та булочки чи хліба до яєць.

Спосіб приготування

Перший спосіб приготування — англійський. До яєць додати вершкове масло.

Яйця та вершкове масло. Фото: YouTube @Andrii_Klius

У каструлі з товстим дном готувати, постійно помішуючи.

Яйця та вершкове масло. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Також на вершковому маслі підсмажити булочки або хліб.

Хліб на пательні. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Скрембл дуже смачно подавати на підсмаженому хлібі.

Скрембл на хлібі. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Далі приготуємо французьку версію скрембла. До яєць додати вершкове масло.

Яйця та вершкове масло. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Ці яйця будуть готуватися на водяній бані.

Яйця та вершкове масло. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Для американської версії потрібно на пательню додати вершкове масло та яйця, готувати постійно помішуючи.

Яйця та вершкове масло. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Англійська версія буде середньої ніжності, французька версія скрембла нагадує крем, а американська версія виходить наче шматочками.

Скрембл на хлібі. Фото: YouTube @Andrii_Klius

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