Три новых салата на Новый год 2025 — бюджетно, вкусно и оригинально

Три новых салата на Новый год 2025 — бюджетно и вкусно
Поиск идеальных блюд на новогодний стол? Три новых салата станут настоящим украшением праздника! Простота в приготовлении, доступные ингредиенты и оригинальный вкус сделают эти рецепты фаворитами вашего меню.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Для салата "Раки под шубой" вам понадобится:
- отварная рыба (хэк, минтай);
- 1 жареный лук;
- 1 жареная морковь;
- майонез;
- соль;
- перец.
Для салата "Раки в пруду" вам понадобится:
- 300 г отварной рыбы (хек, минтай);
- 150 г отварной моркови;
- пучок укропа;
- майонез;
- соль;
- перец.
Для салата "Рыбное оливье" вам понадобится:
- 300 г отварной рыбы (хек, минтай);
- 1 жареный лук;
- 1 жареная морковь;
- 1 зеленый горошек;
- майонез;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Для приготовления трех салатов рыбу следует отправить в кипящую подсоленную воду, добавив лавровый лист, душистый перец горошком и веточки укропа. Варить рыбу следует до кипения, затем еще пять минут под крышкой.
Одну морковь можно быстро приготовить в микроволновке: завернуть в пакет и отправить на 5-7 минут.
Две луковицы порезать полукольцами, обжарить до золотистого цвета с добавлением соли.
Салат "Раки под шубой"
На плоскую тарелку выложить слой кусочков рыбы, полить сеткой из майонеза.
Сверху добавить слой обжаренного лука, затем обжаренную морковь. Опять полить майонезом.
Салат "Раки в пруду"
В миске смешать кусочки рыбы с мелко нарезанной отварной морковью. Добавить измельченный укроп, майонез, соль и перец по вкусу.
Тщательно перемешать. Для красивой подачи сформировать салат с помощью разъемного кольца.
Салат "Рыбное оливье"
В миску выложить кусочки рыбы, добавить обжаренный лук и морковь. Всыпать зеленый горошек, заправить майонезом, солью, перцем и хорошо перемешать.
Перед подачей дать салатам чуть-чуть настояться. Они станут ярким украшением праздничного стола.
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