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Три новых салата на Новый год 2025 — бюджетно и вкусно

9 декабря 2024 13:38
Марина Евтягина - Редактор
Три новых салата на Новый год 2025 — бюджетно, вкусно и оригинально
Три салата на Новый год. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Поиск идеальных блюд на новогодний стол? Три новых салата станут настоящим украшением праздника! Простота в приготовлении, доступные ингредиенты и оригинальный вкус сделают эти рецепты фаворитами вашего меню.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Для салата "Раки под шубой" вам понадобится:

  • отварная рыба (хэк, минтай);
  • 1 жареный лук;
  • 1 жареная морковь;
  • майонез;
  • соль;
  • перец.

Для салата "Раки в пруду" вам понадобится:

  • 300 г отварной рыбы (хек, минтай);
  • 150 г отварной моркови;
  • пучок укропа;
  • майонез;
  • соль;
  • перец.

Для салата "Рыбное оливье" вам понадобится:

  • 300 г отварной рыбы (хек, минтай);
  • 1 жареный лук;
  • 1 жареная морковь;
  • 1 зеленый горошек;
  • майонез;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Для приготовления трех салатов рыбу следует отправить в кипящую подсоленную воду, добавив лавровый лист, душистый перец горошком и веточки укропа. Варить рыбу следует до кипения, затем еще пять минут под крышкой.

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Жареная морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Одну морковь можно быстро приготовить в микроволновке: завернуть в пакет и отправить на 5-7 минут.

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Жареный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Две луковицы порезать полукольцами, обжарить до золотистого цвета с добавлением соли.

Салат "Раки под шубой"

Салат "Раки под шубой"
Салат "Раки под шубой". Фото: gospodynka.com.ua

На плоскую тарелку выложить слой кусочков рыбы, полить сеткой из майонеза.

Сверху добавить слой обжаренного лука, затем обжаренную морковь. Опять полить майонезом.

Салат "Раки в пруду"

В миске смешать кусочки рыбы с мелко нарезанной отварной морковью. Добавить измельченный укроп, майонез, соль и перец по вкусу.

Салат "Раки в пруду"
Салат "Раки в пруду". Фото: gospodynka.com.ua

Тщательно перемешать. Для красивой подачи сформировать салат с помощью разъемного кольца.

Салат "Рыбное оливье"

В миску выложить кусочки рыбы, добавить обжаренный лук и морковь. Всыпать зеленый горошек, заправить майонезом, солью, перцем и хорошо перемешать.

Салат "Рыбное оливье"
Салат "Рыбное оливье". Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей дать салатам чуть-чуть настояться. Они станут ярким украшением праздничного стола.

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