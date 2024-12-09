Три нові салати на Новий рік 2025 — бюджетно, смачно та оригінально

Три салати на Новий рік. Фото: gospodynka.com.ua

В пошуках ідеальних страв на новорічний стіл? Три нові салати стануть справжньою окрасою свята! Простота у приготуванні, доступні інгредієнти та оригінальний смак зроблять ці рецепти фаворитами вашого меню.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Для салату "Раки під шубою" вам знадобиться:

відварна риба (хек, минтай);

1 смажена цибуля;

1 смажена морква;

майонез;

сіль;

перець.

Для салату "Раки в ставку" вам знадобиться:

300 г відвареної риби (хек, минтай);

150 г відвареної моркви;

пучок кропу;

майонез;

сіль;

перець.

Для салату "Рибне олів’є" вам знадобиться:

300 г відвареної риби (хек, минтай);

1 смажена цибуля;

1 смажена морква;

1 зелений горошок;

майонез;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Для приготування трьох салатів рибу варто відправити у киплячу підсолену воду, додавши лавровий лист, духмяний перець горошком і гілочки кропу. Варити рибу слід до кипіння, потім ще п’ять хвилин під кришкою. Після цього остудити на тарілці.

Смажена морква. Фото: gospodynka.com.ua

Одну моркву можна швидко приготувати у мікрохвильовій печі: загорнути в пакет і відправити на 5-7 хвилин. Решту моркви натерти на тертці та обсмажити на олії до м’якості.

Смажена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Дві цибулини нарізати півкільцями, обсмажити до золотистого кольору з додаванням солі.

Салат "Раки під шубою"

Салат "Раки під шубою". Фото: gospodynka.com.ua

На плоску тарілку викласти шар шматочків риби, полити сіткою з майонезу.

Зверху додати шар обсмаженої цибулі, потім обсмаженої моркви. Знову полити майонезом. Повторити шари: риба, цибуля, морква, майонез.

Салат "Раки в ставку"

У мисці змішати шматочки риби з дрібно нарізаною відвареною морквою. Додати подрібнений кріп, майонез, сіль та перець за смаком.

Салат "Раки в ставку". Фото: gospodynka.com.ua

Ретельно перемішати. Для красивої подачі сформувати салат за допомогою роз’ємного кільця.

Салат "Рибне олів’є"

До миски викласти шматочки риби, додати обсмажену цибулю та моркву. Всипати зелений горошок, заправити майонезом, сіллю, перцем і добре перемішати.

Салат "Рибне олів’є". Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею дати салатам трохи настоятися. Вони стануть яскравою прикрасою святкового столу.

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