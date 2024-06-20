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Три простых и интересных рецепта из сосисок для перекуса

20 июня 2024 17:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить из сосисок — пошаговое приготовление трех закусок
Сосиски в тарелке. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сосиски — это универсальный продукт, который можно быстро и вкусно приготовить для перекуса. Вот три интересных и простых рецепта, которые можно сделать из сосисок.

Новини.LIVE. собрали три интересных рецепта из сосисок. 

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Эти рецепты просты в исполнении и требуют минимального времени на приготовление. Они идеально подходят для быстрого перекуса или встречи с друзьями. 

Сосиски в тесте

Вам понадобится: 

  • сосиски 8 шт;
  • слоеное бездрожжевое тесто 1 упаковка;
  • яйцо 1 шт;
  • кунжут по желанию. 

Способ приготовления 

Разморозьте слоеное тесто и раскатайте его в тонкий пласт. Нарежьте тесто на полоски шириной около 2 см.

Оберните каждую сосиску полоской теста по спирали. Взбейте яйцо и смажьте им тесто, посыпьте кунжутом по желанию.

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Сосиски в тесте. Фото: Freepik

Выложите сосиски в тесте на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15-20 минут до золотистого цвета.

Сосиски в лаваше

Вам понадобится: 

  • сосиски 6 шт;
  • лаваш 3 листа;
  • твердый сыр 100 г;
  • помидоры 2 шт;
  • листья салата 6 шт;
  • майонез или кетчуп по вкусу. 

Способ приготовления 

Отварите сосиски или обжарьте их на сковороде до румяной корочки. Разрежьте каждый лист лаваша на 2 части.

На каждый кусок лаваша положите лист салата, нарезанный помидор, натертый сыр и сосиску. Добавьте майонез или кетчуп по вкусу. Сверните лаваш с начинкой в рулет.

Обжарьте получившиеся рулеты на сухой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Мини хот-доги

Вам понадобится: 

  • сосиски 8 шт;
  • маленькие булочки для хот-догов 8 шт;
  • соленые огурцы 2 шт;
  • лук 1 шт;
  • кетчуп и горчица по вкусу.

Способ приготовления

Отварите сосиски или обжарьте их на сковороде до румяной корочки. Разрежьте булочки вдоль, не доходя до конца, чтобы они оставались целыми.

Нарежьте соленые огурцы и лук тонкими кольцами. В каждую булочку положите сосиску, добавьте нарезанные огурцы и лук.

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Хот дог. Фото: Freepik

Полейте кетчупом и горчицей по вкусу. Подавайте мини-хот-доги горячими.

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