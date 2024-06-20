Что приготовить из сосисок — пошаговое приготовление трех закусок

Три простых и интересных рецепта из сосисок для перекуса
Сосиски — это универсальный продукт, который можно быстро и вкусно приготовить для перекуса. Вот три интересных и простых рецепта, которые можно сделать из сосисок.
Новини.LIVE. собрали три интересных рецепта из сосисок.
Эти рецепты просты в исполнении и требуют минимального времени на приготовление. Они идеально подходят для быстрого перекуса или встречи с друзьями.
Сосиски в тесте
Вам понадобится:
- сосиски 8 шт;
- слоеное бездрожжевое тесто 1 упаковка;
- яйцо 1 шт;
- кунжут по желанию.
Способ приготовления
Разморозьте слоеное тесто и раскатайте его в тонкий пласт. Нарежьте тесто на полоски шириной около 2 см.
Оберните каждую сосиску полоской теста по спирали. Взбейте яйцо и смажьте им тесто, посыпьте кунжутом по желанию.
Выложите сосиски в тесте на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15-20 минут до золотистого цвета.
Сосиски в лаваше
Вам понадобится:
- сосиски 6 шт;
- лаваш 3 листа;
- твердый сыр 100 г;
- помидоры 2 шт;
- листья салата 6 шт;
- майонез или кетчуп по вкусу.
Способ приготовления
Отварите сосиски или обжарьте их на сковороде до румяной корочки. Разрежьте каждый лист лаваша на 2 части.
На каждый кусок лаваша положите лист салата, нарезанный помидор, натертый сыр и сосиску. Добавьте майонез или кетчуп по вкусу. Сверните лаваш с начинкой в рулет.
Обжарьте получившиеся рулеты на сухой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Мини хот-доги
Вам понадобится:
- сосиски 8 шт;
- маленькие булочки для хот-догов 8 шт;
- соленые огурцы 2 шт;
- лук 1 шт;
- кетчуп и горчица по вкусу.
Способ приготовления
Отварите сосиски или обжарьте их на сковороде до румяной корочки. Разрежьте булочки вдоль, не доходя до конца, чтобы они оставались целыми.
Нарежьте соленые огурцы и лук тонкими кольцами. В каждую булочку положите сосиску, добавьте нарезанные огурцы и лук.
Полейте кетчупом и горчицей по вкусу. Подавайте мини-хот-доги горячими.
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