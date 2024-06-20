Що приготувати із сосисок — покрокове приготування трьох закусок

Сосиски у тарілці. Фото: Freepik

Сосиски — це універсальний продукт, який можна швидко та смачно приготувати для перекушування. Ось три цікаві і прості рецепти, які можна зробити з сосисок.

Новини.LIVE. зібрали три цікаві рецепти із сосисок.

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Ці рецепти прості у виконанні та вимагають мінімального часу на приготування. Вони ідеально підходять для швидкого перекушування або зустрічі з друзями.

Сосиски в тісті

Вам знадобиться:

сосиски 8 шт;

листкове бездрожжеве тісто 1 упаковка;

яйце 1 шт;

кунжуть за бажанням.

Спосіб приготування

Розморозьте листкове тісто і розкачайте його в тонкий шар. Наріжте тісто на смужки завширшки близько 2 див.

Оберніть кожну сосиску смужкою тесту по спіралі. Збийте яйце і змастіть тісто, посипте кунжутом за бажанням.

Сосиски в тісті. Фото: Freepik

Викладіть сосиски в тісті на лист, застелений пергаментним папером. Випікайте в розігрітій до 200 °C духовці 15-20 хвилин до золотистого кольору.

Сосиски у лаваші

Вам знадобиться:

сосиски 6 шт;

лаваш 3 листи;

твердий сир 100г;

помідори 2 шт.;

листя салату 6 шт;

майонез або кетчуп до смаку.

Спосіб приготування

Відваріть сосиски або обсмажте їх на сковороді до рум'яної скоринки. Розріжте кожен аркуш лаваша на 2 частини.

На кожен шматок лаваша покладіть лист салату, нарізаний помідор, натертий сир та сосиску. Додайте майонез чи кетчуп до смаку. Поверніть лаваш із начинкою в рулет.

Обсмажте рулети на сухій сковороді по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Міні хот-доги

Вам знадобиться:

сосиски 8 шт;

маленькі булочки для хот-догів 8 шт;

солоні огірки 2 шт.;

цибуля 1 шт;

кетчуп та гірчиця за смаком.

Спосіб приготування

Відваріть сосиски або обсмажте їх на сковороді до рум'яної скоринки. Розріжте булочки вздовж, не доходячи до кінця, щоб вони залишалися цілими.

Наріжте солоні огірки та цибулю тонкими кільцями. У кожну булочку покладіть сосиску, додайте нарізані огірки і цибулю.

Хот дог. Фото: Freepik

Полийте кетчупом та гірчицею до смаку. Подавайте міні-хот-доги гарячими.

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