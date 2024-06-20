Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Три простих та цікавих рецепти з сосисок для перекушування arrow

Три простих та цікавих рецепти з сосисок для перекушування

20 червня 2024 17:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати із сосисок — покрокове приготування трьох закусок
Сосиски у тарілці. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сосиски — це універсальний продукт, який можна швидко та смачно приготувати для перекушування. Ось три цікаві і прості рецепти, які можна зробити з сосисок.

Новини.LIVE. зібрали три цікаві рецепти із сосисок.

Читайте також:

Ці рецепти прості у виконанні та вимагають мінімального часу на приготування. Вони ідеально підходять для швидкого перекушування або зустрічі з друзями.

Сосиски в тісті

Вам знадобиться:

  • сосиски 8 шт;
  • листкове бездрожжеве тісто 1 упаковка;
  • яйце 1 шт;
  • кунжуть за бажанням.

Спосіб приготування

Розморозьте листкове тісто і розкачайте його в тонкий шар. Наріжте тісто на смужки завширшки близько 2 див.

Оберніть кожну сосиску смужкою тесту по спіралі. Збийте яйце і змастіть тісто, посипте кунжутом за бажанням.

null
Сосиски в тісті. Фото: Freepik

Викладіть сосиски в тісті на лист, застелений пергаментним папером. Випікайте в розігрітій до 200 °C духовці 15-20 хвилин до золотистого кольору.

Сосиски у лаваші

Вам знадобиться:

  • сосиски 6 шт;
  • лаваш 3 листи;
  • твердий сир 100г;
  • помідори 2 шт.;
  • листя салату 6 шт;
  • майонез або кетчуп до смаку.

Спосіб приготування

Відваріть сосиски або обсмажте їх на сковороді до рум'яної скоринки. Розріжте кожен аркуш лаваша на 2 частини.

На кожен шматок лаваша покладіть лист салату, нарізаний помідор, натертий сир та сосиску. Додайте майонез чи кетчуп до смаку. Поверніть лаваш із начинкою в рулет.

Обсмажте рулети на сухій сковороді по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Міні хот-доги

Вам знадобиться:

  • сосиски 8 шт;
  • маленькі булочки для хот-догів 8 шт;
  • солоні огірки 2 шт.;
  • цибуля 1 шт;
  • кетчуп та гірчиця за смаком.

Спосіб приготування

Відваріть сосиски або обсмажте їх на сковороді до рум'яної скоринки. Розріжте булочки вздовж, не доходячи до кінця, щоб вони залишалися цілими.

Наріжте солоні огірки та цибулю тонкими кільцями. У кожну булочку покладіть сосиску, додайте нарізані огірки і цибулю.

null
Хот дог. Фото: Freepik

Полийте кетчупом та гірчицею до смаку. Подавайте міні-хот-доги гарячими.

Раніше ми писали про шашлик зі скумбрії — простий і смачний рецепт риби на вогні.

Також ми розповідали про смачний і швидкий перекус з батона та консерви за одну хвилину.

Ще ми писали про рибу, яка корисніша за червону, але дешевша втричі — сповільнює старіння.

рецепти
лайфхаки
закуска
сосиска в тісті
сосиски

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту