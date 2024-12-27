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Три рецепта модных закусок на Новый год Змеи 2025

27 декабря 2024 05:40
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Три вкусных закуска на Новый год Змеи 2025 — модные рецепты для праздничного стола
Новогодние закуски. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Готовитесь к празднованию Нового года Змеи 2025 года? Предлагаем три стильных рецепта закусок, которые покорят ваш праздничный стол. Быстро, вкусно и модно — идеально для любой компании.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Закуска 1: Рулетики с салями и крем-сыром

Вам понадобится:

  • салями — 100 г;
  • крем-сыр — 100 г;
  • оливки — 60 г;
  • перец — 100 г.

Способ приготовления

Салями нарезать тонкими ломтиками. На каждый ломтик салями выложить немного крем-сыр, оливки и нарезанный перец.

Скрутить каждый ломтик салями в рулетик с помощью пищевой пленки, уплотняя начинку внутри.

закуска с салями на новый год
Рулетики с салями и крем-сыром. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Оставить в холодильнике на 30 минут, чтобы закуска остыла и застыла. Порезать рулетики на мелкие части и подавать к столу.

Закуска 2: "Мандарин" с курицей и сыром

Вам понадобится:

  • куриное филе – 200 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • твердый сыр – 100 г.;
  • морковь – 2-3 шт.;
  • майонез;
  • чеснок.

Способ приготовления

Куриное филе отварить, охладить и порезать маленькими кубиками. Отварить яйца, очистить и натереть на большой терке.

Морковь натереть на мелкой терке. Твердый сыр натереть на большой терке. В миске смешать курицу, яйца, сыр и морковь, добавить пропущенный через пресс чеснок, майонез и все тщательно перемешать.

как приготовить салат в форме мандаринов
"Мандарин" с курицей и сыром. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выложить смесь на тарелку, придавая форму мандарина. Для удобства использовать пищевую пленку. Верхний слой нужно сделать из тертой моркови. Охладить в холодильнике перед подачей.

Закуска 3: Блинчики с крабовыми палочками и сыром

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 100 г;
  • твердый творог — 100 г;
  • петрушка;
  • майонез;
  • яйца — 4-5 шт.;
  • чеснок — 1 зубок.

Способ приготовления

Для приготовления блинчиков взбить яйца и жарить тонкие блины на разогретой сковороде. Крабовые палочки нарезать мелко, а сыр натереть на мелкой терке.

Чеснок пропустить через пресс и смешать с майонезом, чтобы получить соус. В миске смешать крабовые палочки, тертый сыр, чеснок с майонезом и измельченную петрушку.

закуска с крабовыми палочками на новый год
Блинчики с крабовыми палочками и сыром. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

На каждый блинчик выкладывать начинку и аккуратно скручивать в рулет. Завернуть рулетики в пищевую пленку и охладить в холодильнике на несколько часов.

Порезать на небольшие части и подавать на стол. Эти закуски отлично подходят для праздничного стола и станут отличным дополнением к любому праздничному меню.

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