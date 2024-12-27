Три вкусных закуска на Новый год Змеи 2025 — модные рецепты для праздничного стола

Новогодние закуски. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Готовитесь к празднованию Нового года Змеи 2025 года? Предлагаем три стильных рецепта закусок, которые покорят ваш праздничный стол. Быстро, вкусно и модно — идеально для любой компании.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

Читайте также:

Закуска 1: Рулетики с салями и крем-сыром

Вам понадобится:

салями — 100 г;

крем-сыр — 100 г;

оливки — 60 г;

перец — 100 г.

Способ приготовления

Салями нарезать тонкими ломтиками. На каждый ломтик салями выложить немного крем-сыр, оливки и нарезанный перец.

Скрутить каждый ломтик салями в рулетик с помощью пищевой пленки, уплотняя начинку внутри.

Рулетики с салями и крем-сыром. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Оставить в холодильнике на 30 минут, чтобы закуска остыла и застыла. Порезать рулетики на мелкие части и подавать к столу.

Закуска 2: "Мандарин" с курицей и сыром

Вам понадобится:

куриное филе – 200 г;

яйца – 2 шт.;

твердый сыр – 100 г.;

морковь – 2-3 шт.;

майонез;

чеснок.

Способ приготовления

Куриное филе отварить, охладить и порезать маленькими кубиками. Отварить яйца, очистить и натереть на большой терке.

Морковь натереть на мелкой терке. Твердый сыр натереть на большой терке. В миске смешать курицу, яйца, сыр и морковь, добавить пропущенный через пресс чеснок, майонез и все тщательно перемешать.

"Мандарин" с курицей и сыром. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выложить смесь на тарелку, придавая форму мандарина. Для удобства использовать пищевую пленку. Верхний слой нужно сделать из тертой моркови. Охладить в холодильнике перед подачей.

Закуска 3: Блинчики с крабовыми палочками и сыром

Вам понадобится:

крабовые палочки — 100 г;

твердый творог — 100 г;

петрушка;

майонез;

яйца — 4-5 шт.;

чеснок — 1 зубок.

Способ приготовления

Для приготовления блинчиков взбить яйца и жарить тонкие блины на разогретой сковороде. Крабовые палочки нарезать мелко, а сыр натереть на мелкой терке.

Чеснок пропустить через пресс и смешать с майонезом, чтобы получить соус. В миске смешать крабовые палочки, тертый сыр, чеснок с майонезом и измельченную петрушку.

Блинчики с крабовыми палочками и сыром. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

На каждый блинчик выкладывать начинку и аккуратно скручивать в рулет. Завернуть рулетики в пищевую пленку и охладить в холодильнике на несколько часов.

Порезать на небольшие части и подавать на стол. Эти закуски отлично подходят для праздничного стола и станут отличным дополнением к любому праздничному меню.

Советуем ознакомиться с салатами на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь деньги и удачу.

Еще раньше мы писали о рецепте главного конкурента "Оливье" — салат "Шустрик" за 5 минут.

Еще мы рассказывали о салате "Королева змей" — для меню на Новый год 2025.

Также обратите внимание на пикантный салат на Новый год 2025 года в форме змеи.

Еще мы писали о рецепте новогоднего салата с крабовыми палочками "Змейка" на 2025 год.