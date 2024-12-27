Три вкусных закуска на Новый год Змеи 2025 — модные рецепты для праздничного стола

Три рецепта модных закусок на Новый год Змеи 2025
Готовитесь к празднованию Нового года Змеи 2025 года? Предлагаем три стильных рецепта закусок, которые покорят ваш праздничный стол. Быстро, вкусно и модно — идеально для любой компании.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Закуска 1: Рулетики с салями и крем-сыром
Вам понадобится:
- салями — 100 г;
- крем-сыр — 100 г;
- оливки — 60 г;
- перец — 100 г.
Способ приготовления
Салями нарезать тонкими ломтиками. На каждый ломтик салями выложить немного крем-сыр, оливки и нарезанный перец.
Скрутить каждый ломтик салями в рулетик с помощью пищевой пленки, уплотняя начинку внутри.
Оставить в холодильнике на 30 минут, чтобы закуска остыла и застыла. Порезать рулетики на мелкие части и подавать к столу.
Закуска 2: "Мандарин" с курицей и сыром
Вам понадобится:
- куриное филе – 200 г;
- яйца – 2 шт.;
- твердый сыр – 100 г.;
- морковь – 2-3 шт.;
- майонез;
- чеснок.
Способ приготовления
Куриное филе отварить, охладить и порезать маленькими кубиками. Отварить яйца, очистить и натереть на большой терке.
Морковь натереть на мелкой терке. Твердый сыр натереть на большой терке. В миске смешать курицу, яйца, сыр и морковь, добавить пропущенный через пресс чеснок, майонез и все тщательно перемешать.
Выложить смесь на тарелку, придавая форму мандарина. Для удобства использовать пищевую пленку. Верхний слой нужно сделать из тертой моркови. Охладить в холодильнике перед подачей.
Закуска 3: Блинчики с крабовыми палочками и сыром
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 100 г;
- твердый творог — 100 г;
- петрушка;
- майонез;
- яйца — 4-5 шт.;
- чеснок — 1 зубок.
Способ приготовления
Для приготовления блинчиков взбить яйца и жарить тонкие блины на разогретой сковороде. Крабовые палочки нарезать мелко, а сыр натереть на мелкой терке.
Чеснок пропустить через пресс и смешать с майонезом, чтобы получить соус. В миске смешать крабовые палочки, тертый сыр, чеснок с майонезом и измельченную петрушку.
На каждый блинчик выкладывать начинку и аккуратно скручивать в рулет. Завернуть рулетики в пищевую пленку и охладить в холодильнике на несколько часов.
Порезать на небольшие части и подавать на стол. Эти закуски отлично подходят для праздничного стола и станут отличным дополнением к любому праздничному меню.
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